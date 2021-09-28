В Казань спустя полтора года вернулся турнир «Бои по правилам TNA»

Фото: Салават Камалетдинов

В Казани с задержкой в полтора года прошел очередной отборочный этап чемпионата мира «Бои по правилам TNA». Первый этап, 1/8, проходил в столице Татарстана в марте 2020 при пустых трибунах из-за особого санитарно-эпидемиологического режима, введенного в связи с угрозой распространения Covid-19.

В четвертьфинале, который прошел в казанском многофункциональном спортивно-концертном комплексе «Татнефть Арена», приняли участие бойцы из России, Таджикистана, Бразилии, Турции и Молдовы.

В первом бою легкого весового дивизиона Вадим Давыдов на первой минуте поединка, прижав к канатам представителя Таджикистана Амирхана Зоидова, левой ногой технично пробивает ему в область печени. Подняться с канваса Зоидов уже не смог, и судьи фиксируют нокаут и победу россиянина в этом поединке.

Стартовый четырехраундовый бой весовой категории до 80 кг между Вадимом Аспитом и Зубайром Хатуевым оказался самым зрелищным поединком этого вечера. Все отпущеное регламентом время бойцы активно обменивались ударами, и только судейское решение определило победителя в этом противостоянии. Им стал Вадим Аспит.

Бой между Вадимом Аспитом и Зубайром Хатуевым. Фото: © Салават Камалетдинов

В тяжелой весовой категории Джанато Дениз (Бразилия) без особых проблем разобрался с опытным Максимом Болотовым, отправив последнего в нокаут эффектным ударом колена в прыжке.

Джанато Дениз выиграл, отправил Максима Болотова в нокаут. Фото: © Салават Камалетдинов

Во втором бою легкого веса Александр Скворцов одержал верх над Петросом Фрейтасом (Бразилия).

Очередной бой средневесового дивизиона принес победу Александру Стецуренко над турецким бойцом Енисом Юнусоглу. А завершил вечер поединок тяжелого веса, в котором встретились Дмитрий Васенев и Хасан Эрипек (Турция). После окончания четырех раундов судьи своим решением отдали победу россиянину.