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В Казань спустя 43 года академиком РАХ вернулся Олег Леонов, привезя выставку живописи
В Галерее современного искусства, филиале Музея ИЗО Татарстана, состоялся вернисаж проекта «Соло с красной пилой» уроженца ТАССР, заслуженного художника России, академика Российской академии художеств Олега Леонова. Живописец, родившийся в 1959 году в совхозе «Сокольский» Бугульминского района РТ и окончивший Казанское художественное училище, вернулся на родную землю с первой персональной выставкой спустя 43 года.
Основная творческая жизнь Леонова как художника проходила в Москве, где он сначала обучался в Суриковском институте живописи, а потом жил и работал. Несмотря на это, открытие выставки прошло с аншлагом: увидеть ее первыми и пообщаться с Олегом Леоновым стремились как его бывшие товарищи по художественному училищу, так и нынешние студенты художки. В залах второго этажа галереи представлено около 60 работ, созданных в течение последних лет пятнадцати.
«Я рад, что сделал здесь впервые выставку, посвященную нашей современной действительности. Думаю, со временем показать еще что-то более экстравагантное, интересное. Сегодня же здесь представлены работы, которые никогда не претендовали, чтобы их купили, чтобы они понравились. Эти вещи созданы для себя — это отражение моей жизни, как я живу и что меня окружает, трогает. Они созданы, чтобы кого-то остановить на мгновение, кому-то пришла новая идея в голову... Здесь произведения, которые никогда не были рассчитаны на коммерческий успех», — подчеркнул во время открытия выставки сам Олег Леонов.
Он также признался, что считает нынешнее время одним из лучших для художников, так как, по его мнению, сейчас мастер «никому не нужен» — абсолютно свободен и вне политики.
«На самом деле сейчас время чистого искусства. Оно не будет большим, длинным, когда-то оно закончится, придет большой крупный заказчик, и художник будет работать на заказчика, как было в советское время. Поэтому я призываю ученых, поэтов, литераторов, художников использовать этот временной период, чтобы создавать произведения действительно свободной мысли, свободного творчества, но, конечно, в рамках эстетики, этики, культуры, искусства. Свобода — это не вседозволенность, это воплощение идеалов, возможность поместить человека в культурное пространство, которое бы он хотел видеть, в котором он хотел бы жить. Я рисую, чтобы выйти из нашей современной действительности, из нашей современной суеты, остановить время и показать зрителю и себе самому, что мир очень прекрасен. Мир букашек-таракашек мне иногда кажется более цивилизованным и более развитым, потому что они живут по другим законам, а мы им иногда мешаем», — заметил Леонов.
Насекомые и другие некрупные представители животного мира — одни из ключевых героев творчества художника в последнее время. Жуки-бронзовки, кузнечики, пчелы, улитки, лягушки — работам с ними, где до мельчайших подробностей прописаны все ворсинки и шипы, отведен целый раздел выставки. Много здесь и советской символики, проработанных портретов (Леонов обучался в мастерской Ильи Глазунова), несколько работ напоминают о совсем недавнем прошлом — ковидных ограничениях. Самое свежее произведение — «Федор». Портрет написан в этом году, на нем изображено крупным планом окровавленное, но улыбающееся лицо молодого мужчины.
«Это мощный, необычный проект. Это тот самый случай, когда мы можем на самом деле гордиться, что наша земля питает творчество художника. Выставка необычайно эстетская, с одной стороны, а с другой стороны — еще во многом познавательная. Эти работы связаны глубокой тематикой совсем недавнего нашего прошлого, которое завершилось лет тридцать назад. Эти картины связаны с историей Советского Союза, это архетипы, которые многие из вас могут узнать. Реализм имеет много обличий, и, действительно, можно научиться академическому искусству, но подавать, показывать жизнь так, как она выглядит в реальности. Художник Олег Леонов пошел по другому пути и показал нам гиперреальность, связанную с образами, символами того прошлого, которое являются для многих из нас генетической памятью. Такой фотореализм, гиперреализм, я бы сказала, сюрреализм наиболее ярко высвечивает болевые точки, которые до сих пор саднят у поколений, родившихся и живших в советское время. Молодым художникам будет где-то непонятно, а где-то познавательно. Они смогут понять, что же такое наше недавнее прошлое, которое показывает нам художник», — отметила советник директора Музея ИЗО РТ по национальному искусству Дина Ахметова.
Название выставке дала одна из картин, где у изображенных крупным планом зубьев пилы с красной рукоятью размещена пчела. По словам искусствоведа Екатерины Ключевской, «Соло с красной пилой» — безусловно, событие в культурной жизни весны 2023 года.
«По многим причинам. И потому, что мы видим творчество нашего земляка, и потому, что мы знакомимся с творчеством одного из очень сильных профессиональных живописцев, и потому, что художник очень ясно высказывается на тему современности, на тему окружающего нас мира и на тему истории. Это думающий мастер, который развенчивает многие мифы советской истории и предлагает нам диалог, предлагает окунуться в осмысление тех больших прожитых лет, которые прошла наша страна и наша история. Обратите внимание еще вот на что: перед нами художник, который совершенно последовательно, ясно демонстрирует приверженность большой традиции русской школы живописи. Это видно в отношении к холсту, к цвету, к краске, к манере наложения мазка и так далее. Это нечастое явление среди современных художников», — акцентировала Ключевская.
Выставка Олега Леонова «Соло с красной пилой» в Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана продлится до 9 апреля. Музей ИЗО РТ уже ведет переговоры с художником о следующей его персональной выставке в Галерее современного искусства.
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