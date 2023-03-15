В Казань спустя 43 года академиком РАХ вернулся Олег Леонов, привезя выставку живописи

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Галерее современного искусства, филиале Музея ИЗО Татарстана, состоялся вернисаж проекта «Соло с красной пилой» уроженца ТАССР, заслуженного художника России, академика Российской академии художеств Олега Леонова. Живописец, родившийся в 1959 году в совхозе «Сокольский» Бугульминского района РТ и окончивший Казанское художественное училище, вернулся на родную землю с первой персональной выставкой спустя 43 года.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Основная творческая жизнь Леонова как художника проходила в Москве, где он сначала обучался в Суриковском институте живописи, а потом жил и работал. Несмотря на это, открытие выставки прошло с аншлагом: увидеть ее первыми и пообщаться с Олегом Леоновым стремились как его бывшие товарищи по художественному училищу, так и нынешние студенты художки. В залах второго этажа галереи представлено около 60 работ, созданных в течение последних лет пятнадцати.

«Я рад, что сделал здесь впервые выставку, посвященную нашей современной действительности. Думаю, со временем показать еще что-то более экстравагантное, интересное. Сегодня же здесь представлены работы, которые никогда не претендовали, чтобы их купили, чтобы они понравились. Эти вещи созданы для себя — это отражение моей жизни, как я живу и что меня окружает, трогает. Они созданы, чтобы кого-то остановить на мгновение, кому-то пришла новая идея в голову... Здесь произведения, которые никогда не были рассчитаны на коммерческий успех», — подчеркнул во время открытия выставки сам Олег Леонов.

Художник Олег Леонов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он также признался, что считает нынешнее время одним из лучших для художников, так как, по его мнению, сейчас мастер «никому не нужен» — абсолютно свободен и вне политики.

«На самом деле сейчас время чистого искусства. Оно не будет большим, длинным, когда-то оно закончится, придет большой крупный заказчик, и художник будет работать на заказчика, как было в советское время. Поэтому я призываю ученых, поэтов, литераторов, художников использовать этот временной период, чтобы создавать произведения действительно свободной мысли, свободного творчества, но, конечно, в рамках эстетики, этики, культуры, искусства. Свобода — это не вседозволенность, это воплощение идеалов, возможность поместить человека в культурное пространство, которое бы он хотел видеть, в котором он хотел бы жить. Я рисую, чтобы выйти из нашей современной действительности, из нашей современной суеты, остановить время и показать зрителю и себе самому, что мир очень прекрасен. Мир букашек-таракашек мне иногда кажется более цивилизованным и более развитым, потому что они живут по другим законам, а мы им иногда мешаем», — заметил Леонов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Насекомые и другие некрупные представители животного мира — одни из ключевых героев творчества художника в последнее время. Жуки-бронзовки, кузнечики, пчелы, улитки, лягушки — работам с ними, где до мельчайших подробностей прописаны все ворсинки и шипы, отведен целый раздел выставки. Много здесь и советской символики, проработанных портретов (Леонов обучался в мастерской Ильи Глазунова), несколько работ напоминают о совсем недавнем прошлом — ковидных ограничениях. Самое свежее произведение — «Федор». Портрет написан в этом году, на нем изображено крупным планом окровавленное, но улыбающееся лицо молодого мужчины.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это мощный, необычный проект. Это тот самый случай, когда мы можем на самом деле гордиться, что наша земля питает творчество художника. Выставка необычайно эстетская, с одной стороны, а с другой стороны — еще во многом познавательная. Эти работы связаны глубокой тематикой совсем недавнего нашего прошлого, которое завершилось лет тридцать назад. Эти картины связаны с историей Советского Союза, это архетипы, которые многие из вас могут узнать. Реализм имеет много обличий, и, действительно, можно научиться академическому искусству, но подавать, показывать жизнь так, как она выглядит в реальности. Художник Олег Леонов пошел по другому пути и показал нам гиперреальность, связанную с образами, символами того прошлого, которое являются для многих из нас генетической памятью. Такой фотореализм, гиперреализм, я бы сказала, сюрреализм наиболее ярко высвечивает болевые точки, которые до сих пор саднят у поколений, родившихся и живших в советское время. Молодым художникам будет где-то непонятно, а где-то познавательно. Они смогут понять, что же такое наше недавнее прошлое, которое показывает нам художник», — отметила советник директора Музея ИЗО РТ по национальному искусству Дина Ахметова.

Название выставке дала одна из картин, где у изображенных крупным планом зубьев пилы с красной рукоятью размещена пчела. По словам искусствоведа Екатерины Ключевской, «Соло с красной пилой» — безусловно, событие в культурной жизни весны 2023 года.

Екатерина Ключевская Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«По многим причинам. И потому, что мы видим творчество нашего земляка, и потому, что мы знакомимся с творчеством одного из очень сильных профессиональных живописцев, и потому, что художник очень ясно высказывается на тему современности, на тему окружающего нас мира и на тему истории. Это думающий мастер, который развенчивает многие мифы советской истории и предлагает нам диалог, предлагает окунуться в осмысление тех больших прожитых лет, которые прошла наша страна и наша история. Обратите внимание еще вот на что: перед нами художник, который совершенно последовательно, ясно демонстрирует приверженность большой традиции русской школы живописи. Это видно в отношении к холсту, к цвету, к краске, к манере наложения мазка и так далее. Это нечастое явление среди современных художников», — акцентировала Ключевская.

Выставка Олега Леонова «Соло с красной пилой» в Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана продлится до 9 апреля. Музей ИЗО РТ уже ведет переговоры с художником о следующей его персональной выставке в Галерее современного искусства.