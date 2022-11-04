В Казань съехались лучшие коллективы юбилейного сезона «Безнең заман»

Сегодня в концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма стартовал суперфинал X ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время – Безнең заман». Более 700 самых талантливых артистов, представляющих 72 организации из 30 городов и районов республики, в течение двух дней в Казани будут бороться за призовые места.

В столицу Татарстана прибыли лучшие коллективы и индивидуальные исполнители, которые проявили себя на отборочных этапах. Напомним, что прослушивания проходили в Альметьевске, Нижнекамске и Казани. Все участники – представители рабочих профессий, которые трудятся на предприятиях Татарстана. На фестивале они демонстрируют свои таланты в эстрадном искусстве – в музыкальном и танцевальном направлениях, а также в номинации «Минута славы».

«Хотелось бы поблагодарить ребят и их руководство за возможность наблюдать всю эту красоту на сцене. Для меня здесь нет проигравших, они уже победители», – отметила член жюри заслуженная артистка России, помощник художественного руководителя Государственного Академического Хореографического Ансамбля «Берёзка» им.Надеждиной, доцент кафедры народного танца Московского государственного института культуры Москвы Елена Гришкова.

22 сильнейшие команды Татарстана поборются за Гран-при. Среди них команды детского сада №7 «Малыш» Агрызского района, комплексного центра социального обслуживания «Нежность» Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ в Аксубаевском районе, исполкома Заинского района, отдела образования исполкома Мамадышского района, управления образования исполкома Нижнекамского района, молодежного крыла «ТНВ-ТЯГ» Дрожжановского района и другие.

«Сегодня и завтра особенно интересно будет посмотреть на новичков, которых в этом году много. Уверен, мы откроем новые таланты республики», – поделился член жюри, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, руководитель отдела культуры телекомпании «Эфир», телевизионный обозреватель и ведущий Дмитрий Пивоваров.

Молодых ребят оценивают экспертное жюри, в составе которого лауреат премии Правительства РФ в области культуры, заслуженный деятель искусств Татарстана и Крыма, член Союза театральных деятелей России, генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Туманов, заслуженный работник культуры РТ, президент Центра сценических практик (г.Москва), основатель школы драматургии и пластики, хореограф-постановщик Владимир Аносов, заслуженный работник культуры РТ, член Союза театральных деятелей России, актриса, певица, продюсер, заведующий труппой Московского Губернского театра под управлением народного артиста России Сергея Безрукова Алина Ивах и другие.

Также сегодня проходят традиционные круглые столы с членами жюри номинаций «Визитка-презентация», «Хореография» и мастер-класс по вокалу заслуженного деятеля искусств РТ, завкафедрой эстрадно-джазового пения Института современного искусства, вокального режиссера проектов «Первого канала» Марины Полтевой.

«Этот фестиваль – прекрасная традиция Татарстана. Ребята с гордостью здесь несут знамя своих предприятий и популяризируют среди широкой аудитории свои профессии. Они – наша гордость», – поделилась мнением Полтева.

Во второй день суперфинала, 5 ноября, программа начнется с 10.00.

Главное событие юбилейного сезона – гала-концерт фестиваля – пройдет 7 ноября в КРК «Пирамида». Все дни фестиваля транслируются на YouTube-канале проекта.

Напомним, проект проходит при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.