В Казань съехались детские кардиохирурги России и зарубежья

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В столице Татарстана стартовало масштабное мероприятие для кардиохирургов и специалистов, занимающихся лечением врожденных пороков сердца у детей. Форум собрал экспертов не только из России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Программа трехдневного съезда включает 23 тематические секции и 20 лекций от ведущих российских и зарубежных специалистов.

Альмир Абашев, Первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан, подчеркнул важность подобных встреч для обмена опытом и профессионального общения, выразив гордость, что Казань стала площадкой для проведения столь значимого события.

Статистика показывает, что в России ежегодно появляется на свет от 12 до 14 тысяч детей с врожденными сердечными аномалиями. Около 25% из них нуждаются в немедленном хирургическом вмешательстве после рождения.