Детские омбудсмены со всей России приедут в Казань на съезд по здравоохранению

В апреле в Казани пройдет съезд уполномоченных по правам ребенка всех регионов России. Он будет посвящен теме здравоохранения. Об этом сообщила журналистам в Казани уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Для меня была важна встреча с Президентом Татарстана [Рустамом Миннихановым], межведомственное совещание. По итогам этих двух мероприятий мы договорились провести съезд уполномоченных по правам ребенка. Соберутся уполномоченные со всех 89 субъектов, представители министерств здравоохранения как регионального, так и федерального уровней», – сказала детский омбудсмен.

На съезде планируется обсудить такие вопросы, как оказание медицинской и паллиативной помощи, реабилитация детей с инвалидностью, а также оказание помощи детям с орфанными заболеваниями, отметила она. «В общем, все, что связано с медициной, а самое главное – профилактикой здоровья детей», – добавила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка.

Львова-Белова также рассказала, что детские омбудсмены в новых регионах России появятся после того, как будет создана законодательная база. «Все связано с отсутствием законодательства, которое позволило бы этого уполномоченного ввести в управленческую структуру. Сейчас законопроект готовится», – подчеркнула она.

Спикер уточнила, что на данный момент эту функцию выполняют советники главы регионов. «Надеюсь, что как только законопроект будет подготовлен, эти же люди будут трансформированы в уполномоченных по правам ребенка. Но весь функционал, вся координация деятельности уже сейчас выстраивается, эти люди есть на местах», – заключила она.