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В Казань с визитом прибыл Михаил Мишустин
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В Казань с рабочим визитом прибыл Премьер-министр России Михаил Мишустин. В аэропорту Казанского авиазавода его встретили Раис Татарстана Рустам Минниханов и полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Ожидается, что Председатель российского Правительства побывает на производственных площадках завода, проведет встречу с Раисом Татарстана, а также проведет совещание, посвященное развитию отрасли.
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