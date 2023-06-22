В Казань с визитом прибыл Михаил Мишустин

В Казань с рабочим визитом прибыл Премьер-министр России Михаил Мишустин. В аэропорту Казанского авиазавода его встретили Раис Татарстана Рустам Минниханов и полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Ожидается, что Председатель российского Правительства побывает на производственных площадках завода, проведет встречу с Раисом Татарстана, а также проведет совещание, посвященное развитию отрасли.