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Политика 22 июня 2023 12:16

В Казань с визитом прибыл Михаил Мишустин

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В Казань с визитом прибыл Михаил Мишустин

В Казань с рабочим визитом прибыл Премьер-министр России Михаил Мишустин. В аэропорту Казанского авиазавода его встретили Раис Татарстана Рустам Минниханов и полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Ожидается, что Председатель российского Правительства побывает на производственных площадках завода, проведет встречу с Раисом Татарстана, а также проведет совещание, посвященное развитию отрасли.

#Михаил Мишустин
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