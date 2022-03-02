В Казань с Александринским театром едет Николай Мартон, в Питер – спектакль театра Камала

В Казани, на площадке театра имени Камала, два вечера подряд будет давать спектакли Александринский театр (Санкт-Петербург). На большой и малой сценах 2 и 3 апреля по федеральной программе «Большие гастроли» здесь будут идти спектакли с участием актера, народного артиста РСФСР и России Николая Мартона: моноспектакль-концерт «Вертинский. Русский Пьеро» и постановка «Маузер» по пьесе Хайнера Мюллера знаменитого греческого режиссера, одного из лидеров европейского театра Теодороса Терзопулоса.

С Александринским театром, рассказал «Татар-информу» заместитель директора по зрителю Ранис Сахибуллин, театр Камала дружит давно. В 2019 году труппа татарского театра давала на основной сцене Александринского спектакль «Взлетел петух на плетень», открывая международный фестиваль «Театральная олимпиада».

«В этом году мы тоже готовимся поехать в Санкт-Петербург к нашим коллегам, но пока даты не определены, поэтому и мы еще не определились, с каком постановкой на этот раз поедем. В зависимости от сроков гастролей, может, и премьеру повезем», – сказал Ранис Сахибуллин.

Привозимый в Казань спектакль петербуржцев «Вертинский. Русский Пьеро» собран из музыкальных новелл и песенок великого русского актера, поэта и шансонье Александра Николаевича Вертинского (1889-1957). Это и ретроспектива комических ариеток и печальных песен Вертинского, и размышление о судьбе артиста и трагедии ушедшего века. Приблизиться к тайне «Русского Пьеро», исполнить его песни, стихотворения и вместе со зрителями понять, как они отзываются в сердце сегодня, – давняя творческая мечта корифея александринской сцены Николая Мартона, которому в этом году исполнится 88 лет.

«Маузер» – радикальная интерпретация эпизода романа Михаила Шолохова «Тихий Дон» о службе Бунчука в Революционном трибунале Донского ревкома и судебном процессе, где Николай Мартон предстает в роли первой жертвы. Помимо Николая Мартона в ней задействованы народный артист России Игорь Волков, заслуженная артистка России Елена Немзер (в роли инструктора), Елена Немзер (судья), Дмитрий Бутеев (вторая жертва) и другие актеры. В пьесе использованы мотивы «Конармии» Исаака Бабеля и, как в античной драме, действующими лицами становятся Герои и Хор.

Премьера «Маузера» состоялась в марте 2020 года, к моменту «Больших гастролей» в Казани постановка стала лауреатом премии «Звезда Театрала» в номинации «Лучший спектакль, поставленный иностранным режиссером в России».