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На главную ТИ-Спорт 27 июля 2025 14:34

В «Казань Ринг Каньон» завершились гонки «Туринг-лайт» и S1600

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В «Казань Ринг Каньон» завершились гонки «Туринг-лайт» и S1600
Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

Сегодня на трассе «Казань Ринг Каньон» в столице Республики Татарстан завершились гонки «Туринг-лайт» и S1600.

В первой золото взял Николай Карамышев, показав время 26:59.250. Вторым финишировал Максим Солдатов (+2.772). Бронза досталась Денису Карелину (+4.285).

В гонке S1600 первое место занял Василий Кораблев – 27:29.255. Серебро досталось Александру Поченкову (+3.187), а бронза – Михаилу Поченкову (+5.287).

Отметим, что в 2025 году российская серия кольцевых гонок проходит с мая по октябрь в 5 регионах России.

#Казань #спорт #гонки
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