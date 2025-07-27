В «Казань Ринг Каньон» завершились гонки «Туринг-лайт» и S1600

Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

Сегодня на трассе «Казань Ринг Каньон» в столице Республики Татарстан завершились гонки «Туринг-лайт» и S1600.

В первой золото взял Николай Карамышев, показав время 26:59.250. Вторым финишировал Максим Солдатов (+2.772). Бронза досталась Денису Карелину (+4.285).

В гонке S1600 первое место занял Василий Кораблев – 27:29.255. Серебро досталось Александру Поченкову (+3.187), а бронза – Михаилу Поченкову (+5.287).

Отметим, что в 2025 году российская серия кольцевых гонок проходит с мая по октябрь в 5 регионах России.