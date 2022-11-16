Получил название «волгатитан симбирский»: в Казани оцифровали кости редкого динозавра

Палеонтологи из Института геологии и природопользования Дальневосточного отделения РАН приехали в Казань, чтобы провести 3D-сканирование костей динозавра вида «волгатитан симбирский», обнаруженного на территории России в единственном экземпляре. В цифровом формате редкий вид динозавра войдет в первый виртуальный каталог динозавров России.

Иван Болотский: «Чем интересна эта находка – пять позвонков крестцового отдела найдены в их естественном сочленении, то есть это полная последовательность позвонков крестцового отдела» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сухопутный волгатитан Поволжья

Ученые с Дальнего Востока – старший научный сотрудник Иван Болотский и лаборант Екатерина Шляндина скрупулезно наводят сканер на каждый из образцов. Для них важно подробно зафиксировать все неровности поверхности, чтобы в цифровом формате кость была не менее информативна для дальнейших ее исследователей, чем сам образец.

«Этот экспонат на самом деле копия крестцового отдела позвоночника. Он был найден в Ульяновской области. На той территории в основном обнаруживались морские динозавры, аналогичные тем, что представлены у нас в Музее естественной истории, – ихтиозавры, плеозавры и прочие, а это впервые была одна из крупнейших находок сухопутного динозавра. Он описан как новый род и новый вид, получил название “волгатитан симбирский” в честь старого названия Ульяновска Симбирск. Жил волгатитан в мезозойскую эру – юра-мел, это 120-130 млн лет назад, достигал 25-30 метров. А описали его относительно недавно – в 2017-2018 году. В нашем музее копии этих позвонков находятся с самого открытия музея – с 2008-2009 года. Чем интересна эта находка – пять позвонков крестцового отдела найдены в их естественном сочленении, то есть это полная последовательность позвонков крестцового отдела. Из каждого позвонка сделали отливку, а уже из формы – копию для нашего музея», – рассказал «Татар-информ» ведущий специалист Музея естественной истории Казанского Кремля Олег Шиловский.

«Мы знали, что в Казани есть копия, но музей в Казани не предполагал, что мы к ним можем напроситься. У нас изменился маршрут, мы вместо Ульяновска поехали в Казань, и очень этому рады» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Когда копия на вес золота

Ехать в Казань вообще-то сотрудники Института геологии и природопользования Дальневосточного отделения РАН, а находится такой в городе Благовещенске Амурской области, не планировали. Случайность – удача для самих палеонтологов с Амура и Музея естественной истории в Казанском Кремле. Иван Болотский и Екатерина Шляндина реализуют грант Благотворительного фонда имени Потанина для музеев – до конца года им нужно объехать несколько местонахождений динозавров в России, отсканировать кости типовых образцов, чтобы создать первый в стране электронный каталог «Виртуальный маастрихт Приамурья и другие динозавры России». За волгатитаном симбирским было бы логично ехать в Ульяновск, где хранятся его подлинные останки, а не копия, ребята так и планировали поступить, но…

«Мы очень рады, что коллеги из Казани помогли. В рамках проекта мы уже договорились ехать в Ульяновск, в поселок Ундоры, где как раз хранятся оригиналы этих позвонков, но в последний момент человек, который должен был нам их показывать, сказал, что у него важная поездка, так что нас принять они не могут. А у нас командировка – нам надо до 27 ноября проехать несколько городов и везде сканировать останки динозавров. Мы знали, что в Казани есть копия, но музей в Казани не предполагал, что мы к ним можем напроситься. Списались, Олег сразу же сказал – приезжайте. У нас изменился маршрут, мы вместо Ульяновска поехали в Казань, и очень этому рады», – рассказал Иван Болотский.

Иван Болотский и Екатерина Шляндина реализуют грант Благотворительного фонда имени Потанина для музеев – до конца года им нужно объехать несколько местонахождений динозавров в России Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

До Казани ученые побывали в Санкт-Петербурге, где сканировали кости двух динозавров – килеска и тенгризавра. Последний, кстати, родственная форма волгатитану, он тоже был массивным сухопутным видом. Были палеонтологи и в Москве, а после Казани отправятся в Томск – сканировать пситтакозавров, мелких растительноядных динозавров размером около метра. Затем на очереди Чита, где хранятся «совершенно сенсационные», как подчеркнул Иван Болотский, находки из местонахождения Кулинда в Забайкальском крае – впервые найденные на территории России подоперенные динозавры, то есть покрытые не то чтобы перьями в полной мере, а так называемыми протоперьями, или перьеобразными структурами. Такие динозавры не летали, поскольку перья эти никак не маховые, но уже имели некий пух, мелкие перышки. Отдельно специалистам предстоит также поездка на Сахалин.

Олег Шиловский: «Без “ульяновско-казанского” динозавра, волгатитана симбирского, проект был бы неполным – такой вид есть только у наших двух музеев» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Без “ульяновско-казанского” динозавра, волгатитана симбирского, проект был бы неполным – такой вид есть только у наших двух музеев», – акцентировал Олег Шиловский.

Россия – родина динозавров?..

Как рассказали гости с Амура, в самом Благовещенске при Институте геологии и природопользования Дальневосточного отделения РАН есть Музей динозавров. В черте самого города, и это совершенно уникальный случай, находится одно из крупнейших динозавровых местонахождений в Азии. Здесь были найдены тысячи костей динозавров, в коллекции музея больше 4 тысяч единиц хранения, хотя видов динозавров всего четыре: амурозавр, олоротитан, керберозавр, кундурозавр.

Скрин скана: предоставлен Иваном Болотским

«По обилию материала, по его наполнению, по количеству находок его можно поставить в один ряд с такими Мекками динозавровой палеонтологии, как пустыня Гоби в Монголии, местонахождение Северо-Восточного Китая, местонахождение Северного Таиланда, – там захоронены десятки динозавров. Просто огромное стадо разных родов, разных видов, есть растительноядные, есть хищные, остатки амфибий, остатки древних млекопитающих... Поэтому у нас в Благовещенске есть палеонтологическая лаборатория, а которой мы это все изучаем», – пояснил Иван Болотский.

Позвонок завропода (крестцовый) Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Однако до получения музейного гранта Фонда Потанина ученые не обладали необходимым оборудованием, чтобы отсканировать кости хотя бы своих динозавров. О том, что такая методика возможна в палеонтологии, узнали от московских коллег, которые в тот момент для своих исследований сканировали черепа крокодилов. Подавая заявку на грант, институт сразу поставил себе амбициозную задачу – отсканировать и таким образом перевести в цифровой формат не только «своих» динозавров, но и «сделать виртуальные копии, трехмерные модели типовых экземпляров всех динозавров, которые обнаружены в России».

«Геологический возраст наших амурских динозавров – маастрихт, то есть конец мелового периода. Так как основная масса отсканированных костей будут именно наши (по проекту больше 200 образцов разного размера), то решили во главу угла названия проекта поставить этот период маастрихт, так и получился “Виртуальный маастрихт Приамурья и другие динозавры России”. Двести костей амурских динозавров мы отсканировали в первую очередь, конечно. В Чите тоже сотни костей, но мы отсканируем несколько типовых экземпляров, по которым новую форму животного вводят в научный оборот. Потом все это будет собрано в единую базу данных, загружено в Интернет со всей сопутствующей информацией – кто нашел, где, когда, при каких обстоятельствах, кто автор описания. Любой желающий сможет зайти и покрутить виртуальную кость динозавра, чтобы рассмотреть в любой плоскости в деталях», – рассказал Болотский.

«Находок все больше, больше и больше – на Чукотке есть, в Якутии… Но поиск динозавров у нас осложняется большой территорией, плюс зачастую очень трудно добраться до местонахождения» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Всего в России пока обнаружено 8-10 местонахождений динозавров. Так ученые называют территорию, где были найдены массовые, отнюдь не единичные, находки останков гигантов. При этом, по словам исследователя, специалистов по динозаврам в России практически нет, а находок, наоборот, в последнее время довольно много. Палеонтология в России в расцвете, отметил собеседник, лишь последние лет тридцать, тогда как на Западе история этой науки намного старше.

«На территории России обнаружены динозавры самого разного возраста, разного размера, разной систематической принадлежности. Есть завроподы – крупнейшие, утконосые динозавры, оперенные динозавры в Забайкалье, хищные. И находок все больше, больше и больше – на Чукотке есть, в Якутии… Но поиск динозавров у нас осложняется большой территорией, плюс зачастую очень трудно добраться до местонахождения. А вообще новых динозавров открывают чуть ли не каждый день. Палеонтологическая летопись – перечень видов динозавров, если бы он существовал, напоминал бы толстенную книгу, от которой осталось четыре страницы. Мы с коллегами по всему миру ее восстанавливаем потихоньку – каждый день она наполняется, наполняется… Но нельзя объять необъятное: надо, чтобы сложились очень уникальные условия, чтобы организм, умерший несколько десятков миллионов лет назад, дошел до нас хотя бы в относительно сохранившемся виде. Нам в Благовещенске повезло, там животные попали под селевой поток, глина которого за 65 млн лет практически не изменилась, и они там сохранились очень хорошо – элементы черепа, конечности передние, задние, позвонки, зубы… А волгатитану повезло меньше – осталось пять позвонков. Повезет еще захорониться так, чтобы тебя не съели. Наших-то успели покушать, прежде чем они окаменели, – у нас много костей со следами деятельности хищных животных», – разъяснил специалист.

Скрин скана: предоставлен Иваном Болотским

Итого ученым с Амура предстоит отсканировать 11 видов известных введенных в научный оборот динозавров, найденных на территории России. Конечно, до Монголии, североамериканского континента и Китая по количеству обнаруженных представителей древнейшей живности пока далеко, но с другой стороны, всего за 30 лет развития науки в стране 11 разнообразных видов и десяток местонахождений с тысячами костей – это много.

Отсканировав все запланированные экземпляры динозавров, оцифрованную информацию Институт геологии и природопользования Дальневосточного отделения РАН разместит в отдельной вкладке на своем сайте.

«Как известно, что попало в Интернет, то осталось там навсегда. Коллекции, к сожалению, со временем разрушаются – происходят разные катаклизмы, потрясения, экземпляры утрачиваются… Когда все будет цифровизовано, это переживет многое», – резюмировал Иван Болотский.