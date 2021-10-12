В Казань привезут выставку, посвященную писателю Михаилу Шолохову

В Казанском Музее Горького и Шаляпина состоится открытие выставки «Страницы «Тихого Дона». Экспонаты из Музея-заповедника Михаила Шолохова (Ростовская область) расскажут о непростой судьбе писателя и его знаменитого романа.

«Весьма символично, что в Казани выставка пройдет именно в музее Горького, так как Михаила Шолохова с ним связывали дружеские отношения. Посетители выставки также узнают, какую роль сыграл Горький в жизни автора „Тихого Дона“», — рассказала заведующая научно-экспозиционным отделом Государственного музея-заповедника Шолохова Елена Толстопятенко.

О вакханалии, которая творилась во время Гражданской войны, Михаил Шолохов написал с такой степенью живости, что «Тихий Дон» был принят обществом, несмотря на то, что он шел в разрез с идейными убеждениям партии. Роман несколько раз проходил редакторскую правку, не допускался к печати, тем не менее ее автор был удостоен Нобелевской премии по литературе.

На выставке будут экспонироваться мемориальные вещи Михаила Шолохова и членов его семьи; фотографии разных лет, рукописи, письма, документы; предметы казачьего быта, традиционные для донской земли.

«Особый интерес посетителей могут вызвать рабочий стол и пишущая машинка Михаила Шолохова, а также платье жены писателя Марии Петровны и костюм самого Шолохова, в которых они были на вручении Нобелевской премии», — поделилась Толстопятенко.

Выставка проходит в рамках Федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура» при финансовой поддержке Министерства культуры РФ. Выставку уже успели оценить в Ульяновске — в областном краеведческом музее имени Гончарова и в Саратове — в Государственном музее Константина Федина.

Открытие выставки состоится завтра в 16.00.