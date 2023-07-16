В Казань привезут рукопись Концерта №2 и фрак Сергея Рахманинова

До конца года в Казани планируют провести выставку, посвященную 150-летию композитора Сергея Рахманинова. В Нацмузее Татарстана представят более 130 уникальных предметов из коллекции Российского национального музея музыки, связанных с жизнью и творчеством композитора. В их числе – авторская рукопись Концерта №2 и его фрак.

Это первая выставка такого масштаба в России, отметила главный эксперт по фондам Российского национального музея музыки Наталья Тартаковская.

«В рамках Года Рахманинова Музей музыки планирует провести еще три подобных масштабных выставочных проекта – в октябре в Государственной Третьяковской галерее в Москве, в ноябре в Национальном музее Республики Татарстан в Казани, и в декабре в Национальном историческом музее Республики Беларусь в Минске», – цитирует ее ТАСС.

Сейчас аналогичная мультимедийная выставка открылась в Тамбовском краеведческом музее. Ее частью стали аудиозаписи сочинений композитора в исполнении автора и других пианистов. Кроме того, посетителям представили документы творческого наследия, полученные от самого композитора при его жизни, а также от его родственников, друзей и знакомых в России.

Всего фонд предметов, связанных с Сергеем Рахманиновым, в коллекции Российского национального музея музыки насчитывает 3,7 тыс. единиц хранения.