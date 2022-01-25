В Казань привезут «Наследие Шереметевых» — боевое оружие и доспехи дворянского рода

Музей Пушечного двора Казанского Кремля готовит для гостей уникальную выставку оружия и доспехов, некогда принадлежавших знаменитому российскому дворянскому роду Шереметьевых. Около 70 раритетных предметов привезут на экспонирование в Казань из Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. В столице РТ «Наследие Шереметевых» можно будет увидеть с 26 апреля по 9 октября.

«Сейчас мы с нижегородскими коллегами утверждаем списки предметов, которые приедут к нам в Казань. Всего их будет 60-70, в том числе тематическое декоративно-прикладное искусство: небольшие скульптуры, поделки с изображением военных — тоже из коллекции Шереметевых», — рассказал «Татар-информ» начальник отдела «Музей Пушечного» Александр Расходчиков.

В Нижегородский музей, в свою очередь, коллекция Шереметевых поступила из их нижегородского имения Юрино в 1923 году. Для выставки в Казани музейщики соседнего региона предоставят защитное, холодное и огнестрельное оружие стран Европы, Азии и Африки XVII-XIX веков. Будут здесь и трофейные персидские доспехи, кавказские кинжалы, турецкие сабли, кавказские и балканские декорированные пистолеты и ружья.

Самым старинным экспонатом выставки будет драгунский офицерский палаш — рубяще-колющее клинковое холодное оружие с широким к концу, прямым и длинным до метра клинком. Палаш датирован 1710-ми годами и принадлежал Владимиру Петровичу Шереметеву, командовавшему Ингерманландским драгунским полком в 1713-1726 годах, — с этим клинком владелец участвовал в Петровских военных походах. Владимир Шереметев, к слову, был младшим братом воеводы Северной войны, известного графа Бориса Шереметева.

На выставке также будет представлено личное оружие генерала Михаила Дмитриевича Скобелева, участника Среднеазиатских завоеваний Российской империи и Русско-турецкой войны 1877–1878 годов.