В Казань привезли знаковую картину «Фашист пролетел» и еще 150 полотен Аркадия Пластова

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», филиале Музея ИЗО РТ на территории Казанского Кремля, 8 июня откроется выставка картин Аркадия Пластова, народного художника СССР, лауреата Ленинской и Сталинской премии первой степени. Более 150 произведений живописи и графики всех периодов творчества выдающегося мастера предоставляет Казани частное собрание потомка художника в Ульяновской области.

«Фашист пролетел» Аркадий Пластов. Фото: © предоставлено ГМИИ РТ

Посетители галереи смогут увидеть такое знаковое полотно Пластова как «Фашист пролетел». Правда, отметили в пресс-службе Музея ИЗО РТ, это будет авторская копия исходного произведения. Картина-первоисходник была приобретена Государственной Третьяковской галереей. А в 1944 году художник повторил ее для Государственного Русского музея, еще одна копия была заказана Пластову Ульяновским художественным музеем. Последняя осталась незавершенной.

На первом плане, упав в траву у осеннего пролеска, лежит мальчишка-пастушок. Убит, понимает смотрящий на картину по красному пятну на макушке его головы. Рядом воет, подняв морду вверх, собачонка, пасутся, перепуганные пролетевшим самолетом, коровы. Картина масштабная – 138 на 185 сантимеров.

Фото: © предоставлено ГМИИ РТ

«Помимо этой картины будут также представлены такие знаковые и известные работы Аркадия Пластова как “Трактористки”, “Тройка”, “Субботний день”», – сообщили информагентству в пресс-службе музея.

Для Казани особенно важно то, что именно в этом городе прошла единственная прижизненная персональная выставка художника – в марте 1929 года. На ней экспонировалось семьдесят живописных и графических произведений Пластова, а организовал выставку тогда казанский историк искусства и музеевед Петр Корнилов.

Фото: © предоставлено ГМИИ РТ

В 1931 году во время пожара в Прислонихе, родном селе Пластова, сгорел его дом и почти все работы. После этого Аркадий Пластов перестал создавать плакаты, отдавая предпочтение станковым полотнам. Он пишет «Сенокос», «Стрижку овец», «Колхозную конюшню», которые имели большой успех в Москве и поставили автора в ряд ведущих художников страны.

В предвоенные годы Аркадий Пластов написал свои знаменитые картины «Праздник урожая» («Колхозный праздник») (1937), «Купание коней» (1938), «Стадо» (1938). Летом и осенью 1941 он создал картины «Немцы идут» («Подсолнухи»), «Один против танка», «Пленных ведут», свое самое знаменитое полотно военного времени «Фашист пролетел» Пластов написал в 1942 году. Картины «Трактористки», «Суббота» созданы им в 1943-1944 годах, перелом в войне художник отразил в своем творчестве, изображая обнаженное женское тело. Тогда же появились первые эскизы будущей «Весны» – картины, находящейся, как и «Фашист пролетел», в Третьяковской галерее. Скончался художник в 1972 году, оказав весомое влияние на развитие национального искусства второй половины ХХ века.

Выставка картин Аркадия Пластова в галерее «Хазинэ» продлится до 31 августа. На вернисаже будет присутствовать внук художника с супругой.