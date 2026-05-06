В Казань привезли частичку Вечного огня с могилы неизвестного солдата в Москве

В преддверии Дня Великой Победы с мемориала «Могила неизвестного солдата» в Москве в рамках акции «Огонь памяти» в разные регионы России и даже в другие страны отправляют частичку Вечного огня. Сегодня лампада, зажженная этим священным пламенем, прибыла в Казань.

«Сегодня Казань приняла «Огонь памяти», который буквально вчера был взят из Вечного огня у могилы неизвестного солдата в Александровском саду. Мы провезем этот огонь через учебные заведения и предприятия города, а также поделимся с нашими ветеранами как Великой Отечественной войны, так и специальной военной операции», – рассказала руководитель исполкома «Народного фронта» в Республике Татарстан Айгуль Сабирова.

Айгуль Сабирова

Во время Великой Отечественной войны Татарстан был важным тыловым центром, куда было эвакуировано множество предприятий. Вклад народа республики в ту великую победу неоценим, уверена она.

Кроме того, «Огонь памяти» будет выставлен в театре оперы и балета имени Джалиля, где пройдет праздничный концерт ко Дню Победы.

Привез лампаду с огнем из Москвы координатор «Молодежки ОНФ» в Татарстане Николай Васильев. По его словам, больших сложностей при транспортировке такого ответственного груза у него не возникло. К тому же был проведен подробный инструктаж на тему поддержания огня в пути.

Николай Васильев

«Акция «Огонь памяти» приобрела огромные масштабы. Она объединяет не только россиян, но и граждан других стран. Перед выездом нас проинспектировали, как поддерживать пламя, оно не затухло ни на секунду», – поделился Николай Васильев.

Для него такая поездка стала большой честью и ответственностью.

«Это не просто огонь, а частичка памяти и истории нашей великой страны, люди совершили невероятный подвиг, мы должны это чтить и этим гордиться», – заключил он.