В Казани началась подготовка к выставке «Дворянский род князей Юсуповых. Восточная сюита»

Выставочный зал «Манеж» готовится к экспозиции предметов выставки «Дворянский род князей Юсуповых. Восточная сюита» из собрания Музея-усадьбы «Архангельское». Для Татарстана экспозиция является знаковой, так как именно через нее прослеживается путь одного из немногих тюркских титулованных родов, вошедших в число «российско-княжеских».

«Род Юсуповых – это один из тех родов, которые нельзя назвать исключительно русскими. Русское начало они приобрели значительно позже. В данной экспозиции можно проследить, как здесь соединялись тюркское и русское, мусульманское и христианское. Тема смешанной идентичности, родовой памяти всегда волновала и оставалась актуальной еще с XVII века и до наших дней», – уверен куратор выставки, начальник отдела научно-исследовательской и просветительской работы Музея-усадьбы «Архангельское» Константин Боленко.

Фото: © Лиля Шайхутдинова / «Татар-информ»

Выставочный проект показывает роль знаменитого княжеского рода, чья родословная восходит к сподвижникам халифов X века, в истории России, его вклад в экономическое и культурное развитие страны.

«Если говорить о самом ярком экспонате, то я бы назвал коллекцию миниатюрных портретов в бронзовых рамах, исполненных художником Алоизом Густавом Рокштулем. Она лучше всего отражает тему выставки: новую культуру, европейскость, российскость и сохранение родовой памяти о своем “ином” происхождении», – уверен куратор выставки.

Фото: © Лиля Шайхутдинова / «Татар-информ»

Кроме того, эту тему отражает и массивный герб семьи, а также копия портрета Бориса Николаевича Юсупова – сына Николая Борисовича старшего – в татарском костюме.

Всего на выставке будет представлено около 450 экспонатов, многие из которых будут показаны впервые.

Целый раздел посвящен наиболее выдающемуся представителю фамилии — крупному чиновнику и коллекционеру, культурному деятелю европейского уровня Николаю Борисовичу Юсупову. Посетители выставки впервые увидят детские учебные рисунки, выполненные им и его сестрами.

Фото: © Лиля Шайхутдинова / «Татар-информ»

Выставка рассказывает и о последних трех поколениях Юсуповых: Зинаиде Николаевне и ее муже Феликсе Сумарокове-Эльстоне, сыновьях Николае и Феликсе с супругой Ириной, урожденной Романовой, княжной императорской крови. Экспозиция завершается на дочери последних – Ирине («Бэби»), последней носительнице княжеского титула Юсуповых.

Кроме фотографий гостям «Манежа» представят рисунки Феликса и Ирины, рукопись ее мемуарного очерка и экземпляр первого издания воспоминаний Феликса, который является не только анализом его жизни, но своеобразным памятником своим предкам.

«Предметы “эмигрантского” периода ранее не экспонировались, так как поступили в фонды музея совсем недавно. У казанцев будет возможность увидеть их первыми. В частности, рисунки Феликса и Ирины. В общей сложности, таких экспонатов около 50», – поделился Константин Боленко.

Фото: © Лиля Шайхутдинова / «Татар-информ»

Научный сотрудник Музея-усадьбы Архангельское Татьяна Гусаковская отметила, что коллекция музея, которая насчитывает порядка 40 тыс. предметов, относящихся к роду Юсуповых, в Казани будет емко, но полно отражать все сохранившиеся предметы. А это предметы декоративно-прикладного искусства, скульптура, произведения живописи, графика, книги, фотографии, документы. Исключением станут разве что предметы мебели.

«Благодаря сохранившейся имущественной описи мы имеем уникальную возможность проследить историю всех предметов. И мы постарались для казанской публики подобрать предметы, которые на протяжении нескольких десятилетий находились в залах усадьбы “Архангельское”. К примеру, скульптура Дианы Версальской всегда украшала парадный зал Тьеполо, посвященный венецианскому художнику», – поделилась она.

Фото: © Лиля Шайхутдинова / «Татар-информ»

Выставка будет доступна для казанцев и гостей столицы с 26 июля. Торжественное открытие состоится в 16:00.