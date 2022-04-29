В Казань прилетел первый туристический чартер из Санкт-Петербурга

Сегодня в Казань прилетел первый самолёт по туристической программе чартерных рейсов из Санкт-Петербурга. Всего республику посетят 220 туристов, а сам самолёт полетит в обратном направлении с туристами из Татарстана.

«Для Татарстана это историческое событие. Мы встречаем первый туристический чартер из Санкт-Петербурга. Мы всегда мечтали, чтобы к нам прилетали такие чартеры. Такие рейсы - это показатель туристической зрелости региона. Начинают приезжать не только индивидуальные туристы, но и крупные игроки рынка понимают, что в Татарстан можно отправлять чартерные рейсы. Для нас Санкт-Петербург — это важный друг и партнёр», — сказал председатель Государственного комитета по туризму РТ Сергей Иванов.

Он подчеркнул, что программа туристических чартерных рейсов в России осуществляется при поддержке Ростуризма, что позволяет сделать стоимость тура в 1,5-2 раза ниже, что делает такие путешествия более доступными.

Чартерные рейсы, связывающие Санкт-Петербург и Казань — это третий этап программы. До этого двухсторонние рейсы связывали столицу Татарстана с Москвой. Такая практика реализуется с осени 2021 года. Всего таким форматом путешествий воспользовались почти 2 тыс. человек, а загрузка рейсов составила 95%.

Гости из Северной столицы познакомятся с основными достопримечательностями Татарстана: Казанским Кремлём, Свияжском, Раифским монастырем, посетят Болгар, Чистополь и Елабугу.

Жители Татарстана, в свою очередь, могут воспользоваться туром в обратном направлении, который рассчитан на 4/5 дней и 3/4 ночи. Там им предлагают посетить обзорные экскурсии, Эрмитаж, поездку на теплоходе и многое другое.

Особенностью таких туров стало то, что организацией и трансфером полностью занимается туроператор.

«Мы давно хотели прилететь в Казань, здесь родина моего отца и много интересных достопримечательностей. Тем более, такая возможность, праздники, чартерный рейс, ещё и туристический кешбэк. Мы уже забронировали кучу экскурсий», — сообщила одна из туристов, прилетевшая в Казань вместе с двумя подругами.

В знак дальнейшего сотрудничества Комитету по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Иванов передал чак-чак, а ему на первом чартере прилетело блюдо из корюшки.