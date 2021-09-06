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Ру Тат
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6 сентября 2021  12:50

В Казань приехала телеведущая Ксения Собчак

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В Казань приехала журналистка и телеведущая Ксения Собчак. По ее словам, она находится в командировке.

«Ну, привет, моя очередная командировка!) Узнаете, где я?» — задала Собчак вопрос своим подписчикам на своей странице в соцсети Instagram.

Запись в «Сторис» телеведущая сопроводила видео из автомобиля, записанным на улице Право-Булачная в столице Татарстана.

Позднее журналистка также побывала в одном из спа-салонов в центре города. «<…> парадокс в том, что здесь можно здорово похудеть и вкусно поесть пирожков», — заметила она, выложив фотографию беккенов с капустой.

Цель своей поездки в Казань Ксения Собчак пока не раскрыла.

#ксения собчак
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