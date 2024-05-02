В Казань приехал иммерсивный спектакль «Лучший город Земли»

Театр РОСТА под руководством заслуженной артистки РФ Нонны Гришаевой представил свой иммерсивный музыкальный спектакль-импровизацию «Лучший город Земли» в Казанском театре юного зрителя им. Габдуллы Кариева.

«Наш спектакль – абсолютно уникальная история в технологическом смысле. Мы единственные в мире делаем подобный продукт. Сродни сложнейшим трюкам, только наш трюк творческий. Никто в мире не может на глазах зрителей сочинять песни такого качества. Это не просто музыка, а состоятельное музыкальное произведение о городе Казани», – обещает главный режиссер театра РОСТА Алкесандр Нестеров.

Главная особенность спектакля – уникальный для каждого выступления сценарий, в написании которого участвуют зрители. Вместе с композитором Николаем Черемошенцевым и сценаристом Вениамином Борисовым в конце каждого показа создается новая песня. По итогам трех спектаклей три песни примут участие в открытом голосовании в сообществе в ВК. Песня-победитель будет записана звездой российской эстрады, имя которой держится в секрете.

Премьера спектакля состоялась в Нижнем Новгороде 1 апреля. 16 апреля состоялся первый показ в Москве. Казань – конечная точка в дорожной карте передвижного театра. Площадка Казанского ТЮЗа была предложена организаторам спектакля – Министерством культуры РТ.

Спектакль создан совместно с Фондом Нонны Гришаевой при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Второй показ состоится завтра, 3 мая.