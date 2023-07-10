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В Казань приехал голеадор: кто такой Даку и что нужно знать о новом трансфере «Рубина»
Третьим приобретенным игроком «Рубина» в трансферное окно станет форвард хорватского «Осиека» Мирлинд Даку. Косовар с албанским паспортом уже подписал контракт с казанским клубом. Вскоре о переходе игрока будет объявлено официально. Что нужно знать о приезде Даку, решит ли нападающий проблемы Рашида Рахимова в атаке – в материале «ТИ-Спорт».
Как происходил трансфер?
«Рубин» перед стартом Премьер-лиги продолжает усиливаться. После трансферов защитников Мацея Рыбуса и Игора Вуячича дело дошло и до линии нападения. В ближайшее время команду официально пополнит еще один иностранец – Мирлинд Даку. Экс-форвард «Осиека» и сборной Косово отправился в Россию еще в субботу. Так что воскресный намек пресс-службы «Рубина» на ближайший трансфер – этакий анонс перехода Даку.
Вообще о согласованном контракте с игроком, которого для клуба нашел экс-спортдир Эдуард Сафонов, «ТИ-Спорт» сообщал еще неделю назад. Тогда, действительно, все формальности контракта Мирлинда в «Рубине» были решены. Оставалось лишь договориться с «Осиеком» о сумме трансфера. Изначально казанцы предлагали за косовара 1 млн евро, хорваты хотели 1,5 млн. В итоге сошлись на 1,2 млн евро – именно столько «Рубин» заплатил за трансфер футболиста.
При этом не все казанские деньги «доедут» до «Осиека»: 15% от суммы трансфера (180 тыс. евро) получит предыдущий клуб нападающего – «Лапи». Для скромной команды из косовского города Подуево такие цифры – большой успех и соизмеримы с прямой продажей футболиста. К слову, сам Даку в 2018-м году перебрался из «Лапи» в «Осиек» за 60 тысяч евро и бонусы со следующей продажи. Так что в стратегическом плане клуб из Косово выиграл и неплохо заработал.
В случае с нынешним переходом в «Рубин» бонусы за продажу не предусмотрены. Кстати, трансфер в Казань стал для 25-летнего игрока всего лишь вторым прямым в карьере. До этого он переходил из клуба в клуб либо в статусе свободного агента, либо уходил в аренды.
Кто такой Даку?
Однако именно будучи арендованным игроком, Мирлинд стабильно проявлял себя во всей красе. Так, в двух предыдущих ссылках в словенский «Мура» и косовский «Балкани» Даку забил 63 гола и отдал 9 ассистов в 98 матчах. Средняя результативность – 0,73 голевых действий за игру. А за год до переезда в «Осиек» косовар выдал не менее эффективный сезон в составе все того же «Лапи» – 20+4 в 33 играх.
При этом удивительно, что с такой феноменальной результативностью адекватного шанса в «Осиеке» игрок так и не получил. Да, скидку на уровень сопротивления делать стоит. Но, справедливости ради, между словенским (34), косовским (36) и хорватским (20) чемпионатами нет какой-то невероятной пропасти ни в игре, ни в таблице коэффициентов УЕФА. Российская Премьер-лига, кстати, в этом рейтинге сейчас идет на 22-м месте и, видимо, вскоре будет еще ниже.
По итогу после сильного сезона 2022/23 хорваты даже не стали цепляться за форварда и отдали его в «Рубин». Одна из причин – тяжелый характер футболиста, из-за которого его периодически спускали во вторую команду.
В межсезонье сменил не только клуб, но и сборную
Объяснить некой вспыльчивостью можно и смену Мирлиндом национальной команды. В последний раз за нее он выступал в товарищеских матчах в 2021-м году. Назвать Даку звездой атаки сборной Косово, конечно, нельзя. Но вызов на июньский сбор главной команды страны своей игрой он заслужил. Однако вместо этого в сборную отправился представитель местного чемпионата Альбион Ррахмани.
Даку такой расклад не устроил, и вскоре он объявил, что готов получить гражданство Албании, чтобы выступать за ее сборную.
«Я не отказывался от приглашения сборной Косово. Я нахожусь в хорошей форме и показал хорошую статистику, а приглашение все равно не приходит. Считаю, это очень неправильное отношение ко мне. Албания? Если мне представится возможность, я буду защищать ее цвета от всего сердца», – заявил Даку, а 23 июня официально стал гражданином страны.
Вероятно, футболист и оказался прав. Несмотря на то что Албания в рейтинге ФИФА занимает более высокую позицию, шансы закрепиться в составе этой сборной у Даку намного больше. Впрочем, гарантий в виде вызова на сентябрьские сборы ему никто не давал. Для этого нужно как минимум проявить себя в «Рубине».
Что будет с атакой «Рубина»?
По своему функционалу и антропометрии (правоногий форвард, рост 1,92 метра) Даку очень напоминает другого недавнего балканца «Рубина» – Димитара Миткова. Болгарину, правда, в системе Рашида Рахимова закрепиться не удалось, хотя специалист известен тем, что хорошо работает с футболистами с Балкан. Этим, кстати, и объясняется трансферный крен казанцев в сторону Восточной Европы.
Наверное, поэтому очевидно, что в новом сезоне опцией «номер один» в центре нападения станет именно Даку. Из конкурентов у него имеется разве что Виталий Лисакович, который в тактическом плане более гибкий, чем албанский косовар. Невысокий и более скоростной белорус при необходимости может сыграть и справа, и слева. Мирлинд же в силу своей антропометрии сильно ограничен амплуа на поле.
В двух летних товарищеских матчах против «КАМАЗа» (3:1) и «Торпедо» (1:1) Рахимов использовал разные схемы: 5-2-3 и 4-3-3. Специалист ротировал латералей, центр обороны и полузащиту, но от привычной тройки в нападении не отказывался. С большой долей вероятности с двумя вингерами и одним центрфорвардом «Рубин» будет играть и в сезоне.
Центр нападения казанцы закрыли. Осталось разобраться с флангами. На подходе сербский полузащитник Александар Чаврич и один неназванный россиянин.
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