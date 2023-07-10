В Казань приехал голеадор: кто такой Даку и что нужно знать о новом трансфере «Рубина»

Центр нападения казанцы закрыли. Осталось разобраться с флангами

Фото: rubin-kazan.ru

Как происходил трансфер?

«Рубин» перед стартом Премьер-лиги продолжает усиливаться. После трансферов защитников Мацея Рыбуса и Игора Вуячича дело дошло и до линии нападения. В ближайшее время команду официально пополнит еще один иностранец – Мирлинд Даку. Экс-форвард «Осиека» и сборной Косово отправился в Россию еще в субботу. Так что воскресный намек пресс-службы «Рубина» на ближайший трансфер – этакий анонс перехода Даку.

Вообще о согласованном контракте с игроком, которого для клуба нашел экс-спортдир Эдуард Сафонов, «ТИ-Спорт» сообщал еще неделю назад. Тогда, действительно, все формальности контракта Мирлинда в «Рубине» были решены. Оставалось лишь договориться с «Осиеком» о сумме трансфера. Изначально казанцы предлагали за косовара 1 млн евро, хорваты хотели 1,5 млн. В итоге сошлись на 1,2 млн евро – именно столько «Рубин» заплатил за трансфер футболиста.

При этом не все казанские деньги «доедут» до «Осиека»: 15% от суммы трансфера (180 тыс. евро) получит предыдущий клуб нападающего – «Лапи». Для скромной команды из косовского города Подуево такие цифры – большой успех и соизмеримы с прямой продажей футболиста. К слову, сам Даку в 2018-м году перебрался из «Лапи» в «Осиек» за 60 тысяч евро и бонусы со следующей продажи. Так что в стратегическом плане клуб из Косово выиграл и неплохо заработал.

В случае с нынешним переходом в «Рубин» бонусы за продажу не предусмотрены. Кстати, трансфер в Казань стал для 25-летнего игрока всего лишь вторым прямым в карьере. До этого он переходил из клуба в клуб либо в статусе свободного агента, либо уходил в аренды.

В ближайшее время команду официально пополнит еще один иностранец – Мирлинд Даку Фото: nsmura.si

Кто такой Даку?

Однако именно будучи арендованным игроком, Мирлинд стабильно проявлял себя во всей красе. Так, в двух предыдущих ссылках в словенский «Мура» и косовский «Балкани» Даку забил 63 гола и отдал 9 ассистов в 98 матчах. Средняя результативность – 0,73 голевых действий за игру. А за год до переезда в «Осиек» косовар выдал не менее эффективный сезон в составе все того же «Лапи» – 20+4 в 33 играх.

При этом удивительно, что с такой феноменальной результативностью адекватного шанса в «Осиеке» игрок так и не получил. Да, скидку на уровень сопротивления делать стоит. Но, справедливости ради, между словенским (34), косовским (36) и хорватским (20) чемпионатами нет какой-то невероятной пропасти ни в игре, ни в таблице коэффициентов УЕФА. Российская Премьер-лига, кстати, в этом рейтинге сейчас идет на 22-м месте и, видимо, вскоре будет еще ниже.

По итогу после сильного сезона 2022/23 хорваты даже не стали цепляться за форварда и отдали его в «Рубин». Одна из причин – тяжелый характер футболиста, из-за которого его периодически спускали во вторую команду.

После сильного сезона 2022/23 хорваты не стали цепляться за форварда и отдали его в «Рубин» Фото: © nsmura.si

В межсезонье сменил не только клуб, но и сборную

Объяснить некой вспыльчивостью можно и смену Мирлиндом национальной команды. В последний раз за нее он выступал в товарищеских матчах в 2021-м году. Назвать Даку звездой атаки сборной Косово, конечно, нельзя. Но вызов на июньский сбор главной команды страны своей игрой он заслужил. Однако вместо этого в сборную отправился представитель местного чемпионата Альбион Ррахмани.

Даку такой расклад не устроил, и вскоре он объявил, что готов получить гражданство Албании, чтобы выступать за ее сборную.

«Я не отказывался от приглашения сборной Косово. Я нахожусь в хорошей форме и показал хорошую статистику, а приглашение все равно не приходит. Считаю, это очень неправильное отношение ко мне. Албания? Если мне представится возможность, я буду защищать ее цвета от всего сердца», – заявил Даку, а 23 июня официально стал гражданином страны.

Вероятно, футболист и оказался прав. Несмотря на то что Албания в рейтинге ФИФА занимает более высокую позицию, шансы закрепиться в составе этой сборной у Даку намного больше. Впрочем, гарантий в виде вызова на сентябрьские сборы ему никто не давал. Для этого нужно как минимум проявить себя в «Рубине».

Из конкурентов в «Рубине» у Даку имеется разве что Виталий Лисакович Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что будет с атакой «Рубина»?

По своему функционалу и антропометрии (правоногий форвард, рост 1,92 метра) Даку очень напоминает другого недавнего балканца «Рубина» – Димитара Миткова. Болгарину, правда, в системе Рашида Рахимова закрепиться не удалось, хотя специалист известен тем, что хорошо работает с футболистами с Балкан. Этим, кстати, и объясняется трансферный крен казанцев в сторону Восточной Европы.

Наверное, поэтому очевидно, что в новом сезоне опцией «номер один» в центре нападения станет именно Даку. Из конкурентов у него имеется разве что Виталий Лисакович, который в тактическом плане более гибкий, чем албанский косовар. Невысокий и более скоростной белорус при необходимости может сыграть и справа, и слева. Мирлинд же в силу своей антропометрии сильно ограничен амплуа на поле.

В двух летних товарищеских матчах против «КАМАЗа» (3:1) и «Торпедо» (1:1) Рахимов использовал разные схемы: 5-2-3 и 4-3-3. Специалист ротировал латералей, центр обороны и полузащиту, но от привычной тройки в нападении не отказывался. С большой долей вероятности с двумя вингерами и одним центрфорвардом «Рубин» будет играть и в сезоне.

Центр нападения казанцы закрыли. Осталось разобраться с флангами. На подходе сербский полузащитник Александар Чаврич и один неназванный россиянин.