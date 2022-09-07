В Казань приедут 150 победителей всероссийского конкурса «Большая перемена»

В Казань 8 сентября прибудут 150 победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» в рамках путешествия на поезде «Путешествие мечты». Они посетят Иннополис, Нацбиблиотеку РТ, Казанский Кремль, а также встретятся с замруководителя Росмлодежи Дамиром Фаттаховым и министром по делам молодежи РТ Тимуром Сулеймановым в экстрим-парке «Урам», сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

Напомним, что 20 июля 2022 года на базе Международного детского центра «Артек» завершился финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 5-7-х классов. Главным призом для победителей станут образовательные путешествия по маршрутам «Санкт-Петербург – Владивосток» и «Владивосток – Санкт-Петербург», участие в каждом из которых примут по 150 ребят.

Их ждет насыщенная культурная и образовательная программа в 13 регионах России, экскурсии по главным достопримечательностям страны и значимым объектам, таким как Красная площадь, космодром «Восточный», озеро Байкал и другие.

Образовательные путешествия по маршрутам «Санкт-Петербург – Владивосток» и «Владивосток – Санкт-Петербург» проходят в рамках создания в регионах Российского движения детей и молодежи. Участники поездок станут амбассадорами движения, а также запустят его работу во всех городах, где будет останавливаться поезд.