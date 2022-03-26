В Казань приедет искусствовед Эрмитажа с лекциями о француженках-импрессионистках

В Казань с лекциями «Женщины-художницы в эпоху импрессионизма» приедет искусствовед, сотрудник научно-просветительного отдела Государственного Эрмитажа, преподаватель Международной школы дизайна Алена Петровская.

Просветительский цикл будет проводиться на площадке Центра «Эрмитаж-Казань» с 12 по 14 апреля. В каждый из дней будут проходить по две лекции в 10 и 16 часов. Всего Петровская подготовила для казанцев три более узких темы о француженках-импрессионистках. Значение женской живописи в эпоху, когда карьера для женщин была почти невозможна, превосходит лишь художественные достоинства. Судьбы и сам характер творчества художниц ярко отражают важнейшие изменения в жизни Франции последней трети XIX столетия.

Фото предоставлено Центром «Эрмитаж-Казань»

«Мы надеемся, что желающих будет много, поэтому предупреждаем об ограниченном количестве мест. На онлайн и офлайн ограничиваем по 90-100 слушателей. Зарегистрироваться на сайте Центра “Эрмитаж-Казань” лучше заранее, чтобы быть уверенным в возможности посетить лекцию и чтобы мы сами понимали, сколько у нас будет человек, особенно что касается мест в зале. Одна лекция будет длиться полтора часа и сопровождаться фотопрезентацией. Бывает и чуть больше 1,5 часов, если учитывать вопросы к лектору. Сотрудник государственного Эрмитажа использует в своей лекции изображения произведений зарубежных музеев и российских, опираясь в основном на мировые шедевры», – рассказала «Татар-информу» сотрудник Центра «Эрмитаж-Казань «Алина Маркова.

О «Бесстрашной Берте Моризо» будет повествование лекций 12 апреля. Это, к слову, единственная женщина, принимавшая участие в первых, самых скандальных выставках импрессионистов. Она поражала современников стойкостью перед лицом критики и живописным мастерством, которым восхищался даже требовательный Эдгар Дега. Редкая красота Берты Моризо вдохновила Эуарда Мане на великолепную портретную сюиту, а ее образ сохранился в воспоминаниях современников как образец истинно парижской элегантности.

Фото предоставлено Центром «Эрмитаж-Казань»

Про «Американку в Париже» Мери Кассат речь пойдет в двух лекциях 13 апреля. Она не сразу присоединилась к импрессионистическому движению, но творчество этой американо-французской художницы стало одной из самых ярких страниц его истории. В начале профессионально-творческого пути ей пришлось отвоевывать у своей семьи возможность серьезно заниматься живописью. Приехав в Париж учиться, Мери Кассат осталась во Франции навсегда, а ее обширные связи способствовали пробуждению интереса к картинам импрессионистов среди американских коллекционеров.

«Очень женские судьбы» Мари Бракмон и Евы Гонсалес окажутся во внимании лектора и слушателей 14 апреля. Мари Бракмон с успехом демонстрировала свои картины и в Салоне, и позднее на выставках импрессионистов, однако вынуждена была оставить занятия живописью в зените карьеры под давлением мужа. Ученица Эдуарда Мане, Ева Гонсалес успешно дебютировала в Салоне и постепенно начала все больше сближаться в своем творчестве с импрессионистами, но ее жизнь оборвалась трагически рано. Судьбы этих художниц – напоминание о том, сколь непросто было женщине даже в Париже середины XIX века завоевать профессиональную репутацию в художественных кругах.

