В Казань приедет выставка фотографий Родченко, отпечатанных с негативов-оригиналов

В Галерее современного искусства, филиале Музея ИЗО РТ, 29 сентября откроется выставка «Александр Родченко. Из коллекции Still Art Foundation». На ней будут представлены фотографии 1920-1930-х годов, сделанные самим художником – локомотивом русского авангарда, а также работы, отпечатанные с его негативов-оригиналов. Художники, архитекторы, поэты, писатели, кинорежиссеры, сотрудники журналов «ЛЕФ» и «Новый ЛЕФ» – словом, те самые знаменитые не меньше самого Родченко люди эпохи, его друзья, в фотоснимках. В том числе узнаваемый портрет Лили Брик, ставший основой плаката Ленгиза.

Снимок Александра Родченко Фото: © предоставлено куратором выставки

58 серебряно-желатиновых отпечатков из двух альбомов музейной серии портфолио, выпущенных тиражом 35 экземпляров в 1994-1997 годах, были собраны Варварой Родченко, внуком и ведущим специалистом творчества художника Александром Лаврентьевым и галеристом Говардом Шиклером. Кадры Александр Лаврентьев и Юрий Плаксин напечатали в еще существовавшей в те годы фотолаборатории Родченко.

Снимок Александра Родченко Фото: © предоставлено куратором выставки

«Фотолаборатория находилась в Москве. Она уже не действующая, так как техника не обновлялась с тех пор. А наследники продолжают традиции семьи. Дочь Родченко – художник-полиграфист, зять – фотограф и художественный редактор издательства “Советский писатель”. Внук Александр Лаврентьев – искусствовед, фотограф, педагог, его жена – Ирина Преснецова – дизайнер, художник-иллюстратор. Правнучка Родченко Екатерина Лаврентьева – педагог, художник-иллюстратор, ее муж – фотограф. Дети учатся в Строгановке, коммуникативный дизайн (графический дизайн), дизайн средств транспорта. Дочь увлекается фотографией», – рассказала «Татар-информу» главный куратор Центра фотографии Наталья Литвинская.

Александр Родченко (1891–1956), напомним, стал новатором в области живописи, скульптуры, книжного, плакатного, кино- и театрального дизайна. Фотографировать он начал в 1924 году, и его экспериментальный подход навсегда изменил историю фотоискусства, определив развитие фотографии на десятилетия вперед. Родченко пробовал съемку с непривычного ракурса сверху вниз и снизу вверх (этот прием сразу же стали называть «родченковским»), диагональное построение композиции, задающее динамику и ритмичность кадру, съемку детали и крупного плана, применение двойной экспозиции и тонко работал со светотеневыми контрастами. В Казани Александр Родченко оказался в 11 лет – в 1902 году семья переехала сюда из Санкт-Петербурга. Здесь он прожил 15 лет, и именно здесь решил стать художником.

Выставочный проект создан для популяризации фотоискусства в городах и регионах России. С 2021 года подобные выставки проходили в Санкт-Петербурге, в Сибири, на Урале и в Приволжье. Проект - инициатива Фонда Still Art Елены и Михаила Карисаловых и Галереи Люмьер, одной из старейших московских галерей, специализирующейся на фотографии и работающей с признанными советскими, зарубежными фотографами и современными авторами.

Вернисаж намечен на 16.00, вход на открытие свободный. Выставка будет работать до 27 ноября.