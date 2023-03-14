В Казань прибыли участники Общественного совета при Минобороны РФ

В столицу Татарстана приехали участники Общественного совета при Министерстве обороны РФ. По прибытии они встретились в Кабинете министров РТ с Первым заместителем Премьер-министра Республики Татарстан Рустамом Нигматуллиным и заместителем Премьер-министра Республики Татарстан Лейлой Фазлеевой.

На встрече обсуждались вопросы помощи семьям мобилизованных, участвующих в зоне СВО.

Как отметила Фазлеева, сейчас в Татарстане ведется большая работа по поддержке жен мобилизованных.

В районах республики были созданы Комитеты жен, которые всячески помогают с изготовлением вещей для нужд бойцов в зоне СВО. Кроме того, семьям мобилизованных в Татарстане оказывают материальную поддержку.

Затем делегация отправилась в Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище.

Возглавляет Общественный совет при Министерстве обороны РФ председатель Общественного совета, главный редактор газеты «Московский комсомолец» и президент Союза журналистов Москвы Павел Гусев. В состав общественной структуры также входят Генеральный директор регионального общественного фонда содействия и помощи Воздушно-десантным войскам «ВДВ – боевое братство» Александр Макеев, председатель Союза журналистов России и член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Соловьев, контр. адмирал и член Региональной общественной организации адмиралов и генералов ВМФ «Клуб адмиралов» Владимир Маслюк, журналист, президент АНО «Артмедиаобразование» Арина Шарапова.