В Казань прибыли участники автопробега «PROстранствие». Он направлен на популяризацию автомобильного туризма в России. Путешественники попробовали на себе возможности на трассе М-12, посетили Нижний Новгород и теперь прибыли в Татарстан.

Презентацию туристического потенциала республики для гостей провела заместитель председателя Госкомитета РТ по туризму Анастасия Софьина, она также рассказала о трёх новых маршрутах для тех, кто путешествует на машине.

«Новый импульс получил автомобильный туризм после открытия участка трассы М-12 от Москвы до Казани. Специально для автопутешественников мы разработали несколько маршрутов по Татарстану. Первый из них появился ещё несколько лет назад. Мы его называем "грандмаршрут", потому что он охватывает основные точки туристического интереса и крупные города республики. Он кольцевой и включает в себя Свияжск, Казань, Елабугу, Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь, Билярск, Великий Болгар, Тетюши и Камское Устье. На него уйдет порядка семи дней», — рассказала Софьина.

В этом году подготовлено ещё три новых маршрута, которые будут полезны для тех, кто путешествует по трассе М-12. Они оформлены в виде путеводителей, и любой желающий может ознакомиться с ними на портале Visit Tatarstan и сайте Russia.Travel.

«Кроме локаций для посещения там указаны и места для размещения, комфортные для автопутешественников и кафе. Новые маршруты будут интересны тем, что они включают не только уже известные турцентры, но и неизвестные широкому кругу туристов», — пояснила Анастасия Софьина.

Первый маршрут рассчитан на четыре дня. Наиболее комфортно по нему будет проехать в летний период, потому что он включает в себя посещение Камского Устья, остров-град Свияжск и Казань.

Ещё два маршрута предполагаются круглогодичными.

Второй маршрут стартует с двух дней в Лаишево, затем один день в Казани и двое суток в Елабуге.

Третий маршрут стартует с Осиново, затем день в Казани, после чего туристы могут отправиться в Раифу и Свияжск, затем Рыбная Слобода, Чистополь, Билярск и Сокуры.

«Как человек из туристической индустрии, могу сказать, что Казань набирает популярность. Была очень рада узнать, что мы едем именно сюда. Про город очень много пишут, не зря он считается третьей столицей России», — поделилась впечатлениями одна из участниц автопробега Елена Сергеева.

Она рассказала и о своих впечатлениях от поездки по М-12. Особо отметила многофункциональные центры, которые появились вдоль трассы, однако подчеркнула, что объекты инфраструктуры в дороге встречаются довольно редко.

«Стало гораздо комфортнее путешествовать по такой хорошей дороге. Также стало больше многофункциональных центров и заправок. Но на М-12 их все ещё маловато, надеюсь, что их станет больше. Но они очень удобные, только там можно задержаться на дня три», — улыбнулась Сергеева.