«Путешествие мечты»: В Казани встретили 150 победителей «Большой перемены»

На первом пути железнодорожного вокзала сегодня было особенно многолюдно — Казань встречала победителей Всероссийского конкурса «Большая Перемена». Всего в столицу республики приехали 150 учащихся 5-7 классов, среди них и трое победителей из Татарстана. Главным призом для них стало большое путешествие по 13 регионам России с экскурсиями по главным достопримечательностям страны.

В Татарстан поезд «Путешествие мечты» прибыл из Санкт-Петербурга. Планируется, что сегодня победители заглянут в современную Национальную библиотеку Татарстана, пройдут по историческим местам — в том числе музею-заповеднику «Казанский Кремль» и окунутся в место, пропитанное экстримом и азартом — в парк уличных культур «Урам», а также посетят самый молодой город в России — Иннополис.

«Мы вас очень сильно ждали и рады вам. Желаем, чтобы эти две недели, которые вы проведете в путешествии, были богаты на эмоции, на верных друзей, новые знакомства. Желаем понимания того, что вместе вы — огромная сила, ведь каждый из вас развивает нашу страну в лучшую сторону», — подчеркнул министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов, приветствуя гостей.

«Вы приехали в один из лучших городов России. У нас огромное количество учебных заведений и я думаю, прогулявшись по большой России, кто-нибудь приедет поступать и к нам. Самое главное — сохраняйте ваш задор, желание творить и мечтать», — обратилась к участникам заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

По числу юных участников конкурс «Большая Перемена» побил все рекорды: за возможность стать финалистами боролись более 2 млн школьников из разных регионов страны. Они решали глобальные проблемы, проектировали, изобретали, отвечали на каверзные вопросы от экспертов и демонстрировали свои творческие способности.

О том, как школьники проходят испытания и достигают победы, рассказала наставник победителя из Казани Лилия Насибуллина. «Дети регистрируются на платформе, выполняют игровые задания. Набравшие наибольшее количество баллов переходят к следующему этапу — это собеседование с экспертами, где в форме тестирования у школьников проверяют логику, креативность и другие качества. Также они проходят различные мастер-классы и тренинги», — отметила она.

«„Большая перемена“ — это не просто название, эти слова стали образом нашей жизни. В жизни нашей семьи произошла большая перемена. Я не узнаю своего ребенка: она стала очень активной, позитивной, стремится участвовать в конкурсах и в волонтерской деятельности. Я считаю, что заслуга в этом — „Большой Перемены“», — рассказала Светлана Иванова, мама победительницы конкурса Полины.

Она также отметила, что ее дочь участвует в конкурсе уже во второй раз и те дружеские связи, которые она приобрела за это время, сохраняются по сей день. «К нам приходят письма, посылки, открытки со всех городов России. Более того к нам приезжала ее подруга из Кирова. „Большая перемена“ изменила жизнь моей дочери и жизнь моей семьи кардинально», — подчеркнула Иванова.

«Путешествие мечты» пройдет в два рейса по 150 победителей конкурса — от Санкт-Петербурга до Владивостока с 5 по 20 сентября и от Владивостока до Санкт-Петербурга с 22 сентября по 7 октября. Поезд совершит остановки в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Чите, Хабаровске и Владивостоке. Участники путешествия увидят Уральские горы, озеро Байкал, посетят Космодром «Восточный», Красную площадь и ряд других объектов.

Напомним, что проект «Большая Перемена» проводится президентской платформой «Россия — страна возможностей» в рамках национального проекта «Образование. Нацпроекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента страны Владимира Путина.