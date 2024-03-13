В Казань прибыли около ста делегатов региональной программы ВФМ из 50 стран

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

В Казань прибыли около 100 делегатов региональной программы Всемирного фестиваля молодежи из 50 стран. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи Татарстана.

Среди молодых людей — лидеры в сфере бизнеса, медиа, образования, международного сотрудничества, культуры и других сфер. География большая: среди них не только россияне, но и делегаты из Албании, Алжира, Аргентины, Армении, Бангладеша, Беларуси, Бенина, Болгарии, Боливии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Брунея, Венгрии, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Джибути, Египта, Италии, Ирана, Индии, Иордании, Испании, Колумбии, Киргизии, КНР, Малайзии, Марокко, Нигерии, ОАЭ, Пакистана, Перу, Саудовской Аравии, Сербии, Таджикистана, Уганды, Узбекистана, Чада, Чехии, Швеции, Шри-Ланки и др.

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

«Татарстан имеет богатое историческое, культурное и духовное наследие, которым мы гордимся. Татарстан — один из ведущих регионов России. В республике развиты нефтедобыча и нефтехимия <...> У вас будет возможность познакомиться с традициями, обычаями и национальной кухней республики, пообщаться с молодежью Татарстана», — поприветствовал гостей министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Для иностранных делегатов будет организована обзорная экскурсия по Казани, Иннополису: они посетят экстрим-парк «УРАМ», КФУ, Национальную библиотеку, логистические центры маркетплейсов, ИТ-парка им. Башира Рамеева, примут участие в гала-концерте этнокультурного фестиваля «Творчество мира и согласия» «Иҗат аша тынычлык һәм бердәмлеккә». Также запланирована встреча с Раисом РТ Рустамом Миннихановым и сессия с министром по делам молодежи РТ Ринатом Садыковым.

С 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» прошел Всемирный фестиваль молодежи, организованный по указу Президента Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Сразу же после основной программы 2 тыс. молодых иностранцев отправились в путешествие по России. Региональная программа ВФМ пройдет в 30 городах страны, в том числе и в Татарстане.