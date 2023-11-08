В Татарстан прибыла чудотворная Казанская-Коробейниковская икона Божией Матери с Алтая

Сегодня в казанский Богоявленский собор была принесена чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Казанская-Коробейниковская». Святыню привезли из Казанско-Богородицкого мужского монастыря Рубцовской епархии Алтайской митрополии по благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Для святыни устроили торжественную встречу, после чего в соборе было совершено молебное пение с акафистом. Богослужение возглавил епископ Рубцовский и Алейский Роман.

После Литургии епископ Рубцовский и Алейский Роман обратился к верующим.

«Уважаемые братья и сестры! Сердечно благодарю вас за совместную молитву. Уж наверняка в Казани знают, как молиться “Казанской”. Мы приехали к вам из далекого Алтая, из Сибири, хотели поделиться своей святыней. Это один из чудотворных списков, который списан с Казанской, той самой иконы, которая была обретена на вашей святой земле», – поделился епископ Рубцовский и Алейский Роман.

Фото: © Пресс-служба Казанской епархии

Он рассказал верующим историю святыни.

Казанская-Коробейниковская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых святынь Сибири. С начала XX века она хранилась в Казанско-Богородицком храме, который находится в селе Коробейниково Усть-Пристаньского района Алтайского края. Однако в 1938 году церковь разграбили и превратили в зернохранилище. Образ Казанской Богоматери ждала страшная участь.

«Безбожники взяли ее и бросили под ноги, сделали из нее помост, чтобы перешагивать грязь. Положили ее ликом вверх, истоптали и повредили так, что в ней совершенно не осталось изображения. Весь красочный слой был утерян, были лишь едва заметны глаза Богородицы и Спасителя. Но Божия Матерь знает будущее, как настоящее, и Господь при жизни сделал так, что никто ее не обидел, защитил мать свою. Но вот изображения ее, иконы, так страдали! Вспомним про Иверскую, и Казанскую – всем ее многочисленным списком досталось от безбожников», – рассказал епископ.

Фото: © Пресс-служба Казанской епархии

Поруганную икону спасла местная слепая девушка Ольга Перегудова – ее называют Олюшка Темная. В 90-е годы она была канонизирована в лике местночтимых святых. Божия Матерь пришла во сне к женщине и велела забрать икону из храма.

«Забери, меня топчут», – сказала ей Богородица во сне.

После того, как икону спасли, случилось чудо – образ сам обновился и стал творить чудеса. Прежде чем вернуть икону в храм, она передавалась из рук в руки и хранилась в разных семьях вплоть до 1994 года. К этому моменту храм был восстановлен и в нем вновь зазвучала молитва.

В завершении своего рассказа епископ Роман поблагодарил верующих за совместную молитву и помазал их освященным елеем.

Фото: © Пресс-служба Казанской епархии

Казанская-Коробейниковская икона Божией Матери будет пребывать в Богоявленском соборе с 8 по 13 ноября. Ежедневно в 12.00 перед чудотворным образом Богородицы будут совершаться молебны. Храм находится по адресу улица Баумана, дом 78, корп. 1.