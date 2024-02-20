В Казань прибыл вице-президент Зимбабве

Фото: пресс-служба Ассоциации Совет МО РТ

В Казань с рабочим визитом прибыл вице-президент Зимбабве Константино Чивенга. В аэропорту гостя встретили председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзам Губайдуллин и глава Минпромторга РТ Олег Коробченко, сообщает пресс-служба ассоциации.

Чивенга примет участие в церемонии открытия «Игр будущего», которая состоится завтра, а также во встрече с Раисом республики Рустамом Миннихановым. Ожидается, что помимо этого он посетит несколько промышленных и сельхозобъектов Татарстана.