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Политика 20 февраля 2024 21:02

В Казань прибыл вице-президент Зимбабве

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В Казань прибыл вице-президент Зимбабве
Фото: пресс-служба Ассоциации Совет МО РТ

В Казань с рабочим визитом прибыл вице-президент Зимбабве Константино Чивенга. В аэропорту гостя встретили председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзам Губайдуллин и глава Минпромторга РТ Олег Коробченко, сообщает пресс-служба ассоциации.

Чивенга примет участие в церемонии открытия «Игр будущего», которая состоится завтра, а также во встрече с Раисом республики Рустамом Миннихановым. Ожидается, что помимо этого он посетит несколько промышленных и сельхозобъектов Татарстана.

#игры будущего #Зимбабве
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