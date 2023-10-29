В Казань прибыл поезд здоровья «Вместе против диабета»

Сегодня на железнодорожном вокзале Казань – 1 состоялась торжественная встреча поезда здоровья «Вместе против диабета». В вагонах казанцам можно будет пройти профосмотр и проконсультироваться с медиками.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель министра здравоохранения РТ, начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, исполняющий обязанности начальника Казанского территориального управления Горьковской железной дороги Евгений Ананьин, главный врач РТ Ильнур Шарафутдинов и главный врач ЧУЗ «РЖД-Медицина» в Казани Олег Галиуллин.

«Любая акция такого рода направлена, в первую очередь, на осведомленность людей. Чем больше людей будут знать о такого рода акциях, понимать то, что сахарный диабет это не шутки, как его можно вовремя поймать, что с ним нужно дальше делать, к каким последствиям может привести и какое влияние может оказать на здоровье - для нас будет лучше. Это особенно важно с учетом тех трендов, которые мы сегодня видим в здравоохранении. Медицина становится все более ориентирована на “бессимптомного” человека. Вместе с куративной медициной появляется медицина профилактическая», – отметил Владимир Жаворонков.

Кроме того, замминистра поблагодарил РЖД за проведение такой акции.

«Я благодарен РЖД за то, что вы эту историю придумали и сделали. Я думаю, вы особенно популярны в небольших городах, через которые держит путь поезд. Но тем не менее, в больших городах, таких как Казань, тоже очень важно напоминать о проблеме сахарного диабета. Огромная благодарность всем организаторам, рядовым бойцам этой акции», – дополнил он.

Отметим, что проект реализуется компанией «РЖД» совместно с учреждениями здравоохранения системы «РЖД-Медицина» при поддержке Совфеда РФ, Госдумы, Минздрава страны и АНО «Национальные приоритеты». Основная цель проекта – повышение осведомленности людей о сахарном диабете и объединение усилий государственных, частных и общественных организаций, а также врачей и пациентов по борьбе с сахарным диабетом. Во время акции специально назначенный поезд, оснащенный медицинским оборудованием, следует по маршруту Владивосток – Москва с остановками в населенных пунктах.

Прием врачей будет проводиться в здании пригородного вокзала. Сегодня в «Поезде здоровья» принимают горожан с 10.00 до 17.00, а завтра обратиться к медикам можно будет с 9.00 до 13.00.

Все желающие смогут получить талоны на обследование в регистратуре, проконсультироваться с терапевтом, эндокринологом, а также пройти следующие виды обследований: биоимпедансометрия, антропометричесие показатели, экспресс-анализ на глюкозу, пикфлуометрия, тонометрия глаза, ЭКГ, УЗИ щитовидной железы и онкоскрининг щитовидной железы.