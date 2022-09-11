В Казань прибыл поезд с детьми из ЛНР

Свыше двухсот детей из ЛНР приехали сегодня в Казань. Поезд с ребятами встречала вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Всего в Казань прибыли 207 детей – 107 девочек и сто мальчиков. Также их сопровождают педагоги», – уточнила Фазлеева.

На автобусах дети отправились в один из казанских оздоровительных лагерей. В течение 21 дня с ребятами будут работать психологи и другие медицинские специалисты. Также для них будет организована культурно-развлекательная программа.

«В лагере обеспечена круглосуточная работа медицинского персонала, также с детьми будут работать психологи, и, конечно же, будет культурно-развлекательная программа. Сейчас наша самая главная задача – обеспечить детей оздоровлением, физкультурой, культурой», – уточнила вице-премьер РТ.

Все прибывшие ребята были в приподнятом настроении. Некоторые перед тем, как сесть в автобус и уехать в лагерь, успели сделать друг с другом на фоне города пару снимков. Все, кто организовал отдых, надеятся, что ребятам это пойдет на пользу и они смогут отвлечься от тех ужасов, что им пришлось пережить на Родине.