В Казань прибыл первый из 25 троллейбусов нового поколения

Фото: телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».

В Казань прибыл первый серийный троллейбус МАЗ-303Т20. Об этом МУП «Метроэлектротранс» сообщил в своем телеграм-канале.

«Приобретение нового транспорта стало возможным благодаря поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова. Поставляемые троллейбусы пройдут необходимые процедуры настройки и отладки прежде, чем приступить к перевозке пассажиров, а водители пройдут обучение вождению на новой технике», – рассказали в предприятии.

Всего у ОАО «Минский автомобильный завод» было закуплено 25 единиц техники. Они должны заменить машины 2007 года. Отмечается, что новые троллейбусы смогут продолжать движение даже без контактной сети и отличаются экологичностью, кроме того, количество мест в них увеличено до 90, из них 34 сидячих.