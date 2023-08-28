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В Казань прибыл первый из 25 троллейбусов нового поколения
В Казань прибыл первый серийный троллейбус МАЗ-303Т20. Об этом МУП «Метроэлектротранс» сообщил в своем телеграм-канале.
«Приобретение нового транспорта стало возможным благодаря поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова. Поставляемые троллейбусы пройдут необходимые процедуры настройки и отладки прежде, чем приступить к перевозке пассажиров, а водители пройдут обучение вождению на новой технике», – рассказали в предприятии.
Всего у ОАО «Минский автомобильный завод» было закуплено 25 единиц техники. Они должны заменить машины 2007 года. Отмечается, что новые троллейбусы смогут продолжать движение даже без контактной сети и отличаются экологичностью, кроме того, количество мест в них увеличено до 90, из них 34 сидячих.
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