Общество 8 августа 2025 10:59

В Казань прибыл король Малайзии Ибрагим Искандар

В Казань прибыл король Малайзии Ибрагим Искандар
Скриншот видео

В Казань прибыл верховный правитель Малайзии, султан Ибрагим Искандар, сообщила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова. В международном аэропорту Казани его встретил татарстанский лидер Рустам Минниханов.

Верховный Правитель Малайзии совершает свой первый официальный визит в Россию и, помимо Москвы, решил посетить и Казань.

«Рәхим итегез!», – написала Галимова.

Видео: Telegram-канал руководителя пресс-службы Раиса РТ Лилии Галимовой

