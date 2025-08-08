В Казань прибыл король Малайзии Ибрагим Искандар
В Казань прибыл верховный правитель Малайзии, султан Ибрагим Искандар, сообщила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова. В международном аэропорту Казани его встретил татарстанский лидер Рустам Минниханов.
Верховный Правитель Малайзии совершает свой первый официальный визит в Россию и, помимо Москвы, решил посетить и Казань.
«Рәхим итегез!», – написала Галимова.
Видео: Telegram-канал руководителя пресс-службы Раиса РТ Лилии Галимовой