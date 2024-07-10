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Новости Татарстана и Казани
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В Казань прибыл глава МЧС России Александр Куренков
В Татарстан прибыл с рабочей поездкой министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. В международном аэропорту Казани его встретил Раис РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Министр должен принять участие в Совещании глав чрезвычайных ведомств стран БРИКС, которое состоится сегодня в столице Татарстана.
Кроме того, запланирована рабочая встреча Александра Куренкова и Рустама Минниханова, уточнили в пресс-службе Раиса РТ.
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