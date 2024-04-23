В Казань прибыл поезд, в вагоне которого можно подписать контракт с Минобороны РФ

Сегодня на Казанский вокзал прибыл агитационный поезд «Сила в правде». Его вагоны превратили в экспозицию, посвященную СВО, истории отечества и другим патриотическим темам. Есть даже отдельная платформа с боевой техникой.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В составе поезда вагон «Этих дней не смолкнет слава» с образцами вооружения и макетам боевой техники времен Великой Отечественной война. Вагоны с экспозициями Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск, Военно-Морского Флота, Воздушно-космических сил, Главного военно-политического управления ВС РФ, Департамента культуры Минобороны России, Юнармии, а также тематический вагон Главного управления кадров – «Военная служба по контракту – выбор сильных».

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Одна из единиц подвижного состава посвящена службе по контракту. От города к городу там постоянно ведется информационная работа с тем, чтобы молодые люди могли заключить контракт прямо в поезде. В каждом городе заключается от 6 до 8 контрактов с Министерством обороны Российской Федерации. Представители в этом вагоне курируются Главным управлением кадров Министерства обороны», – поделился заместитель начальника эшелона поезда «Сила в правде» Олег Широков.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Также на платформе вокзала развернули площадку, где разместили выставку оружия и техники, а также агитационную палатку, посвященную службе по контракту, в которой посетители могли ознакомиться с условиями службы и вступить в ряды Вооруженных сил РФ.