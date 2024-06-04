21 июня в Казань прибудут мэры городов более 10 стран

21 июня в Казани пройдет первое собрание Ассоциации городов стран БРИКС+. На это мероприятие должны приехать мэры городов из Бразилии, Индии, Ирана, Китая, ЮАР, Турции, Чили, Марокко, Азербайджана, Казахстана и других стран, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин во время деловой поездки в Москву объявил о создании вышеупомянутой ассоциации. Идею ее создания уже поддержало более 100 муниципалитетов из разных стран мира.

Как отметил мэр Казани, у муниципалитетов дружественных стран должен быть свой голос на международной арене. По его словам, у «стран-друзей» есть собственный богатый опыт в решении актуальных урбанистических проблем, которым надо делиться и взаимно обогащать друг друга. Именно поэтому города стран-союзников должны активно взаимодействовать между собой.

Интересно, что формат данной Ассоциации не ограничится только участием стран, которые входят в объединение. В связи с чем, мероприятию и дали статус «БРИКС+».

Итоговый список участников учредительного собрания станет известен позже (когда придут все подтверждения от приглашенных мэров). Ожидается, что мероприятие будет представительным и отразит интересы разных государств.