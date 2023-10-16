В Казань прибудет «Поезд здоровья “Вместе против диабета”»

В Казань 29 октября прибудет «Поезд здоровья “Вместе против диабета”». Медицинские специалисты будут вести прием граждан на территории железнодорожного вокзала, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Пациентам будут проводиться профилактические медицинские осмотры и диагностические исследования, направленные на выявление у обследуемых сахарного диабета или рисков его развития. Это, в частности, экспресс-анализы на глюкозу, холестерин и гликированный гемоглобин, ЭКГ, УЗИ щитовидной железы и другие исследования согласно медицинским показаниям», – отметили в пресс-службе.

В Казани медицинский осмотр можно будет пройти 29 октября с 10.00 до 17.00 и 30 октября с 9.00 до 13.00.

Во время акции специально назначенный поезд, оснащенный медицинским оборудованием, проследует по маршруту Владивосток – Москва с остановками в населенных пунктах.

Всероссийская информационно-просветительская акция «Поезд здоровья “Вместе против диабета”» стартовала 9 сентября во Владивостоке. За 66 дней пути она охватит 37 населенных пунктов, расположенных в 30 регионах России. Поезд преодолеет расстояние более чем в 20,4 тыс. км, завершив свой путь в Москве 14 ноября.