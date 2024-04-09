В Казань прибудет поезд в поддержку участников СВО «Сила в правде»

23 апреля в Казань прибудет тематический поезд Минобороны РФ «Сила в правде» в поддержку героев СВО.

В составе агитационного поезда тематический вагон «Этих дней не смолкнет слава» с образцами вооружения времен Великой Отечественной войны, а также вагон «Альянс обетованный» с экспозициями преступных замыслов Украины, сообщают организаторы акции.

Посетители состава смогут взглянуть на образцы трофейного вооружения, геральдические предметы и символики вооруженных сил Украины и националистических батальонов.

Кроме того, в составе поезда представлены тематические вагоны с экспозициями Сухопутных и Воздушно-десантных войск, Военно-Морского Флота, Воздушно-космических сил, Департамента культуры Минобороны России, Юнармии и тематический вагон Главного управления кадров – «Военная служба по контракту – выбор сильных».

На всех станциях поезда будут проходить концерты. Также по маршруту следования будет работать молодежная дискуссионная площадка «Разговор о самом важном», пройдут мастер-классы, а также состоится торжественный прием новых участников в ряды движения «Юнармия».

Напомним, акция «Сила в правде» проводится в соответствии с решением Министра обороны РФ Сергея Шойгу с 23 февраля по 8 мая 2024 года. Мероприятия акции пройдут на 75 железнодорожных станциях в 67 городах России. Тематический поезд пройдет свыше 34 тыс. километров и посетит города от Москвы до Владивостока. Целью акции является противодействие попыткам фальсификации истории и демонстрация успехов и достижений армии и флота.