В Казань прибудет «Поезд Победы» в честь 80-летия ввода участка Волжской рокады

В Татарстан 25 октября прибудет мемориальный состав «Поезд Победы», посвященный 80-летию со дня введения в эксплуатацию участка Волжской рокады Свияжск – Ульяновск. Со станции Казань поезд отправится по маршруту Свияжск – Кильдуразы – Буа – Бурундуки, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«На каждой станции железнодорожники откроют мемориальные доски в честь строителей-героев Волжской рокады. Для ветеранов и гостей мероприятия будут организованы выступления творческих коллективов с патриотическими песнями», – отметили в пресс-службе.

В состав поезда войдет легендарный паровоз Л-3095, разработанный в конце Второй мировой войны. Это один из лучших и массовых советских паровозов, который мог эксплуатироваться на всей сети железных дорог СССР, за что конструкторов-разработчиков наградили Сталинской премией.

Во время проведения мероприятия на платформах будут размещены выставочные образцы военной техники и плакаты с памятными датами. Железнодорожники вручат знаки «80 лет Волжской рокады» ветеранам тыла в память о трудовом подвиге.

В Татарстан «Поезд Победы» отправится 24 октября со станции Нижний Новгород. Конечной точкой маршрута станет станция Ульяновск.

Сооружение Волжской рокады обеспечило резервами и вооружением всю Сталинградскую битву, ознаменовавшую собой коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.