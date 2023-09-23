В Казань прибудет объединенная выставка горьковских музеев России

Казанский Музей А.М.Горького и Ф.И.Шаляпина стал участником всероссийской межрегиональной выставки ведущих горьковских музеев страны в Ростове-на-Дону. Мероприятие приурочено к 155-летию писателя, сообщает Нацмузей РТ.

Выставка «Горький... и другие» объединила, помимо представителей Казани, Музей А.М. Горького Института мировой литературы РАН, Государственный ордена Почёта музей А.М. Горького (Нижний Новгород) и Ассоциацию литературных музеев Союза музеев России. Ожидается, что из Ростовской области она приедет в Казань.

«Мы сегодня имеем возможность познакомиться с теми людьми, с кем Горький работал, с теми, кто повлиял на его творчество и на его жизнь, — обратилась к участникам церемонии открытия замглавы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова. — Это открытие для нас незнакомых, новых страниц в его жизни, в его биографии».

Как отметила заведующая казанским музеем А.М. Горького и Ф. И. Шаляпина Марианна Гаврилова, выставка объединила команду единомышленников, явилась результатом их большой совместной работы. «Впервые за всю историю музейного дела ведущие горьковские музеи страны из Нижнего Новгорода, Москвы и Казани экспонируют свои материалы на совместном проекте „Горький и... другие“», — напомнила она.

После официальной церемонии открытия руководители горьковских музеев со всей страны — заведующая литературным музеем А.М. Горького в Нижнем Новгороде Елена Агафонова, Марианна Гаврилова и директор музея А.М. Горького ИМЛИ РАН Светлана Демкина — провели для гостей первую экскурсию по выставке. Посетители смогли увидеть письма А.М. Горького, фотографии, личные вещи и предметы быта, которые ярче всего отражают личность самого издаваемого в СССР советского писателя.

Выставка «Горький... и другие» будет работать в ростовском Шолохов-Центре с 22 сентября по 19 ноября 2023 года.

Фото: Национальный музей Татарстана