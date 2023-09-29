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В Казань прибудет необычно украшенный поезд от РЖД
В Казань прибудет необычный поезд, вагоны которого оформят информацией о железных дорогах России от Калининграда до Сахалина. Об этом со ссылкой на РЖД сообщает РИА Новости.
Отправка спецпоезда приурочена к 20-летию компании. 29 сентября состав из 20 вагонов отправится из Москвы в столицу Татарстана, а 1 октября — в обратном направлении.
«Оформление посвящено всем 16 железным дорогам, действующим в различных регионах нашей страны — от Калининграда до Сахалина», — объяснили в пресс-службе.
Пассажиры смогут узнать о крупных городах, достопримечательностях и истории развития каждой из ж/д-магистралей.
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