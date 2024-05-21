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В Казань прибудет ковчег с мощами Святого великомученика Георгия Победоносца
14 июня в Казанскую епархию будет принесен ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца. По благословению Предстоятеля Русской Православной Церкви новообретенная чудотворная святыня посетит десятки городов России.
Ковчег с мощами будет находиться в Казани в течение трех дней. Во всех епархиях Русской Православной Церкви, принимающих святыню, будут организованы молебные пения о Победе, а также крестные ходы с чудотворным образом.
Организатором Всероссийского молебна о Победе выступает Комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь при содействии руководства регионов России и организационной поддержке Всемирного Русского Народного Собора и Фонда Царьград.
Путешествие ковчега с частицей мощей продлится до августа. Святыню пронесут по всем 89 регионам страны, включая новые территории РФ.
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