В Казань прибудет ковчег с мощами Святого великомученика Георгия Победоносца

14 июня в Казанскую епархию будет принесен ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца. По благословению Предстоятеля Русской Православной Церкви новообретенная чудотворная святыня посетит десятки городов России.

Ковчег с мощами будет находиться в Казани в течение трех дней. Во всех епархиях Русской Православной Церкви, принимающих святыню, будут организованы молебные пения о Победе, а также крестные ходы с чудотворным образом.

Фото: © Казанская епархия

Организатором Всероссийского молебна о Победе выступает Комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь при содействии руководства регионов России и организационной поддержке Всемирного Русского Народного Собора и Фонда Царьград.

Путешествие ковчега с частицей мощей продлится до августа. Святыню пронесут по всем 89 регионам страны, включая новые территории РФ.