В Казань прибудет агитационный поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге!»

В Татарстан 18 июня прибудет агитационный поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге!». Жители и гости города смогут поучаствовать в насыщенной интерактивной программе, которая включает демонстрацию трофейных образцов вооружения и военной техники, а также осмотр экспозиций в тематических вагонах и передвижных выставках. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

На сцене, размещенной на открытой площадке, выступят лучшие творческие коллективы проекта «Созвездие – Йолдызлык».

Мероприятия начнутся в 9:55 на железнодорожной платформе № 1. Для всех желающих будет организован торжественный митинг. В рамках церемонии состоится вручение медалей Министерства обороны РФ «За помощь в милосердии», официальное вступление новых участников в движение «ЮнАрмия» и вручение свидетельств отрядов, носящих имена Героев Российской Федерации.

На территории железнодорожного вокзала также будет развернута выставка оружия Казанского высшего танкового командного училища, полевая кухня, палатки с мастер-классами, пункт отбора на военную службу по контракту и магазин «Военторг».

Агитационный состав включает восемь тематических вагонов:

«Невыученные уроки истории» – экспозиция, посвящённая истории нацизма и фашизма в Европе, включая Западную Украину, преступлениям, совершённым в XX веке, и борьбе с неонацизмом с 2014 года по настоящее время. В вагоне представлены трофейные экспонаты, собранные в ходе СВО.

«Время героев выбрало нас» – вагоны рассказывают о преемственности поколений: от героев Великой Отечественной войны до участников специальной военной операции. Экспозиция условно делится на четыре тематические зоны.

«Победа куется на земле» – выставка, посвященная сухопутным войскам.

«Всегда на высоте!» – рассказывает о Воздушно-космических и Воздушно-десантных силах.

«Флот — Помним! Чтим! Наследуем!» – о подвигах Военно-Морского Флота.

«Служение Отечеству — мой выбор» – вагон оснащен рабочими местами инструкторов пункта отбора, медиапанелями, агитационными плакатами, информацией о поступлении в военные вузы и контрактной службе.

«80 лет Великой Победе!» — включает выставку в честь юбилея Победы и демонстрацию рассекреченных документов «Без срока давности…».

«Молодёжь России — наследники Великой Победы» — интерактивная зона с викторинами, тренажёрами и мероприятиями движений «Юнармия» и «Время первых».

Кроме того, поезд сопровождают четыре платформы с образцами трофейной техники, захваченной в ходе специальной военной операции.

Агитационная акция «Единство в памяти. Сила в подвиге!» стартовала 19 апреля и продлится до 3 июля. За 75 дней поезд преодолеет более 33 000 км, побывает в 75 городах 61 субъекта РФ. После Татарстана маршрут продолжится в Йошкар-Олу.

Организаторами визита в республике выступают Минобороны РФ при поддержке Правительства Татарстана, Минмолодежи РТ и Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища.

В России в этом году отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ранее Раис РТ Рустам Минниханов отмечал: «9 мая – самый главный праздник нашей страны, день триумфа нашего многонационального народа, символ нашего единства и сплоченности».