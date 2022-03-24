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Ру Тат
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Путешествия и туризм
24 марта 2022  19:23
Арсений Каримов

В Казань планируют запустить туристические авиарейсы из Санкт-Петербурга

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В этом году продолжится программа чартерных туристических рейсов. Кроме Москвы, планируется организовать такие рейсы в Казань из Санкт-Петербурга. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель Государственного комитета по туризму РТ Сергей Иванов.

«По предварительным договоренностям программа чартерных авиарейсов в Казань будет продолжена с конца апреля до начала сентября. Там уже будем решать, в зависимости от загрузки, продолжать ли программу. Планируется, что кроме Москвы, будут организованы рейсы по другим направлениям, в частности, заинтересован Санкт-Петербург», — отметил спикер.

Подобные туристические рейсы были организованы на новогодние праздники и в сентябре, при этом все они имели полную загрузку.

#Сергей Иванов #туризм в татарстане
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