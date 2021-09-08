В Казань планирует приехать популярная блогерская футбольная команда «Амкал»

Instagram Германа Попкова

В Казани в ближайшее время планирует провести матч одна из самых известных и популярных блогерских футбольных команд «Амкал». Об этом на своем YouTube-канале сообщил автор проекта Герман El Classico Попков.

«Я не могу раскрыть планы „Амкала“ в долгой перспективе, но в ближайшее время мы планируем посетить Санкт-Петербург и Казань», — отметил блогер.

При этом, по его словам, ближайший матч «Амкал» проведет с ФК «Сахалинец», где играет другой известный блогер — Михаил Литвин.