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8 сентября 2021  19:28
Арсений Каримов

В Казань планирует приехать популярная блогерская футбольная команда «Амкал»

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В Казань планирует приехать популярная блогерская футбольная команда «Амкал»
Instagram Германа Попкова

В Казани в ближайшее время планирует провести матч одна из самых известных и популярных блогерских футбольных команд «Амкал». Об этом на своем YouTube-канале сообщил автор проекта Герман El Classico Попков.

«Я не могу раскрыть планы „Амкала“ в долгой перспективе, но в ближайшее время мы планируем посетить Санкт-Петербург и Казань», — отметил блогер.

При этом, по его словам, ближайший матч «Амкал» проведет с ФК «Сахалинец», где играет другой известный блогер — Михаил Литвин.

#Футбол #Казань #блогеры
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