В Казань на фестиваль AWAZ приедут музред «Вечернего Урганта» и актер Никита Кукушкин

В Казани на полях фестиваля AWAZ состоится двухдневная конференция, где примут участие музыкальный редактор шоу «Вечерний Ургант» Сергей Мудрик и актер «Гоголь-центра» Никита Кукушкин. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали организаторы фестиваля.

«21 и 22 мая в Казани в рамках музыкального фестиваля AWAZ состоится конференция AWAZ x SKILLBOX. Двухдневная программа пройдет на двух площадках: в Центре современной культуры „Смена“ и Национальной библиотеке РТ при поддержке образовательной платформы Skillbox», — сообщили организаторы.

Конференция фестиваля разделят на два блока. Один будет посвящен особенностям развития музыкальной индустрии, ее трендам и тенденциям, а другой — месту и роли музыки в современной культуре.

В Центре современной культуры «Смена» представят лекции музыкальный редактор шоу «Вечерний Ургант» Сергей Мудрик, основатель бюро InSimple Алексей Николаев, продюсер Дмитрий Гайденко. Также роль социальных сетей в музыкальной индустрии обсудят шеф-редактор «Афиша Daily» Николай Овчинников, редактор телеграм-канала «Психо Daily» Алиса По и управляющий директор Института музыкальных инициатив Данил Перушев. Также состоится open-talk о возможностях для музыкантов в собственном регионе, стране и за ее пределами — в обсуждении примут участие представитель Ored recordings из Нальчика Булат Халилов, программный директор AWAZ Надя Самодурова и организатор Ural Music Camp из Екатеринбурга Екатерина Кисеева.

В рамках конференции в Национальной библиотеке РТ ученые, журналисты и музыканты будут обсуждать музыку как феномен, звук как явление, а фестивали как часть современной культуры. В качестве спикеров заявлены директор Beat Film Festival Алена Бочарова, исследователь современной музыки Евгений Былина, актер «Гоголь-центра» и основатель благотворительного проекта «Помощь» Никита Кукушкин и другие.