В Казань на чемпионат России по тхэквондо съедутся более 900 спортсменов

С 24 по 28 ноября в казанском Дворце единоборств «Ак Барс» пройдут чемпионат и первенство России по тхэквондо.

В этом году в турнире примут участие более 900 лучших спортсменов, прошедших соревновательный отбор в своих регионах, а это более чем 50 субъектов Российской Федерации.

Официальное открытие соревнований пройдет 25 ноября. Затем пройдут соревнования среди мужчин и женщин в дисциплинах весовая категория (поединок), стоп-балл-весовая категория (поинт-стоп), хъёнг (формальный комплекс), соревнования среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями.