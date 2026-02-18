В Казань едет московская интерактивная выставка о кукольной мультипликации

Подлинные куклы и макеты из мультфильмов «Чебурашка», «Варежка», «Гофманиада», «Булгаковъ», «Трамвай 13», а также две масштабные интерактивные мультипликационные инсталляции можно будет увидеть с 19 февраля в театре кукол «Экият». Здесь откроется и до 9 марта будет работать привозная интерактивная выставка об истории кукольной мультипликации – своего рода эволюции технологий и подходов этого жанра анимации.

Откроют выставку в Казани ее продюсер и куратор, член Союза кинематографистов России, лауреат премии «Золотой орёл»-2026 Николай Скобеев и главный режиссер анимационной студии «Татармультфильм» Сергей Киатров. Затем состоятся кураторская экскурсия и лекция о представленных и самых известных куклах и анимационных фильмах с их участием. Главный художник по куклам выставки «История кукольной мультипликации» Ксения Липская расскажет, как собрать свою домашнюю стоп-моушен студию с телефоном и лампой.

Фото: предоставлено ООО «Синемаскоп»

«Выставка «История кукольной мультипликации: взгляд в прошлое, взгляд в настоящее» будет размещена не в музее нашего театра, а в фойе. Ее можно будет увидеть при посещении спектаклей или экскурсий по театру. Если мы увидим большой интерес, то, конечно, организуем и дополнительные экскурсии», – сообщила «Татар-информу» заведующая литературной частью театра кукол «Экият» Дилия Шаязданова.

Увидеть на выставке можно будет и знакомых персонажей-кукол, и процесс создания мультфильмов, который часто вызывает столько вопросов у зрителей. По видеоматериалам и QR-кодам к каждому экспонату посетители смогут узнать о них много неочевидных нюансов.

Фото: предоставлено ООО «Синемаскоп»

Одна из интерактивных инсталляций выставки – «Павильон Владислава Старевича». Это реконструкция первого российского анимационного павильона, воссозданного с исторической точностью. В окуляр в нем можно будет наблюдать оживающий фрагмент фильма, который считается пионером кукольной анимации.

Инсталляция «Рабочее место современного мультипликатора» презентует съемочный процесс: кукла макета оживает на экране в реальном времени, поясняя современные технологии покадровой анимации.

Казань, отметим, – второй город после Москвы, жители и гости которого смогут увидеть передвижной выставочный проект. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив в течение года выставка побывает затем в Уфе, Саранске и Санкт-Петербурге.