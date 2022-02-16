В Казань из Эрмитажа прибыли картины художников Фландрии — Рубенса, Ван Дейка и Йорданса

Из Санкт-Петербурга в столицу Татарстана для проведения выставки в Центре «Эрмитаж-Казань» прибыли живописные полотна и другие предметы фламандского искусства из собрания Государственного Эрмитажа. В Казань произведения XVII века, среди которых картины Рубенса, Антониса Ван Дейка, Якоба Йорданса и Давида Тенирса Младшего, привезли в двух фургонах. Всего это 32 специально созданных ящика общим весом 4,7 тонны. Среди их содержимого — девять шедевров из постоянной коллекции самого Эрмитажа.

«Самые тяжелые ящики в этой перевозке — килограммов 200, в среднем около сотни. Условия перевозки очень жесткие: под охраной, климат-контроль 14–16 градусов внутри грузовика, плюс двойной контроль температуры, в том числе дополнительный автономный отопитель на случай, если что-то выйдет из строя. К тому же машина должна быть оснащена обязательно пневмоподвеской, которая независимо от качества покрытия дорог и резонанса колес сохраняет один уровень для перевозимых предметов — исключает колебания пола», — рассказал ИА «Татар-информ» экспедитор компании — перевозчика предметов искусства Андрей Огурцов.

Весь путь из Санкт-Петербурга шедевры сопровождала отдельная машина с двумя вооруженными охранниками и старший лаборант отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа Зинаида Попова. Она рассказала корреспонденту агентства, что распаковывать экспонаты будут не сразу. Специально для этого в Казань приедет отдельная команда сотрудников Эрмитажа — комиссар выставки, три реставратора и еще два научных сотрудника.

Антонис Ван Дейк «Апостол Петр» Фото предоставлено Центром «Эрмитаж-Казань»

«Мы выехали в понедельник в 11 утра из дверей непосредственно Эрмитажа, в Казань прибыли вчера в половине седьмого. Моя задача — проследить, чтобы все 32 ящика по списку погрузили в Эрмитаже, а затем — чтобы все 32 выгрузили по месту прибытия. После того, как выгрузим эту выставку и заберем предыдущую, „Пять символов счастья“, грузовик сразу отправится обратно в Санкт-Петербург, завтра вечером он уже должен быть в Эрмитаже», — пояснила специалист.

Самым крупногабаритным предметом перевозимой выставки оказался ящик с двумя шпалерами (гобеленами) по произведениям Рубенса. Шпалеры были выполнены по заказу французского короля Людовика XIII, для их упаковки и транспортировки понадобилось собрать ящик длиной 3,74 метра. Впрочем, скрученные рулонами, по ширине и высоте шпалеры заняли не так много места — около 60 сантиметров.

Ради выставки в Казанском Кремле из постоянной экспозиции в самом Эрмитаже временно изъяты полотна «Повар у стола с дичью» Пауля де Воса и Якоба Йорданса, знаменитый «Апостол Петр» Антониса Ван Дейка, «Крестьянская свадьба» Давида Тенирса Младшего, а также эскиз «Арка Геракла», картины «Филипп IV, король Испании» и «Елизавета (Изабелла) Бурбонская, королева Испании» Рубенса, «Портрет сэра Уильяма Чалонера» Антониса Ван Дейка, «Люций Альбин уступает весталкам свою повозку» Бертолле Флемаля и «Жатва» Давида Тенирса Младшего.

Якоб Йорданс и Пауль де Вос. «Повар у стола с дичью» Фото предоставлено Центром «Эрмитаж-Казань»

«Повар у стола с дичью» — в числе самых крупногабаритных полотен. Его размеры — 176 на 245 сантиметров. Еще две масштабных картины привозной выставки — «Натюрморт с цветами, фруктами и попугаем» Яна Фейта (133,5 на 172 сантиметра) и «Аллегория» Франса II Франкена (111 на 161 сантиметр). Впечатляет размерами также «Апостол Петр» — раннее произведение Антониса Ван Дейка, созданное им вскоре после поступления в мастерскую Рубенса (в 1617 году).

Посетители также увидят изделия из слоновой кости по мотивам произведений Рубенса и предметы из коллекции самого Рубенса, изготовленные из резных драгоценных и полудрагоценных камней. Кроме того, проект представит произведения современников Рубенса, Ван Дейка и Йорданса, работавших в разных жанрах.

За время выставки, как ранее сообщила ИА «Татар-информ» сотрудник Центра «Эрмитаж-Казань» Алина Маркова, произойдет одна ротация, во время которой вся графика и предметы декоративно-прикладного искусства полностью поменяются. Так что посмотреть «Золотой век фламандского искусства» рекомендуется дважды — до и после смены части экспонатов.

Бертолле Флемаль. «Люций Альбин уступает весталкам свою повозку Фото предоставоено Центром «Эрмитаж-казань»

Новая выставка «Золотой век фламандского искусствам» откроется 23 февраля, она сменит проект о китайском искусстве и культуре «Пять символов счастья», которую Эрмитаж представил в Казани прошлым летом.

Произведения Фландрии казанцы и гости города смогут увидеть в течение длительного времени — выставка будет работать девять месяцев, до 20 ноября. При этом для детей в сопровождении взрослых (речь идет не об экскурсионных группах) знакомство с шедеврами мирового изобразительного и прикладного искусства будет бесплатным.