В Казань из Эрмитажа прибыли четыре тонны экспонатов для выставки об иллюзиях в искусстве

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня утром в музей-заповедник «Казанский Кремль» специальная фура с прицепом доставила экспонаты для новой выставки из фондов Государственного Эрмитажа в Центре «Эрмитаж-Казань». Предыдущий мегапроект «Александр Македонский. Путь на Восток» 22 февраля сменит самая удивительная и увлекательная выставка музея «„Не верь глазам своим”. Иллюзии в искусстве».

К иллюзиям (обманкам) в искусстве относят живопись и графику, скульптуру, изделия из серебра, стекла, фарфора, цветного камня, разнообразные ткани, предметы мебели и даже архитектурные элементы или приемы, вводящие с помощью визуальных эффектов в заблуждение смотрящего на них. Например, наблюдатель точно видит, что к картине прикреплен скомканный лист бумаги, а он нарисован. Он уверен, что на стакане сидят мухи, а они сымитированы и так далее.

«Мы всегда подчеркиваем, что обманка — это не подделка. Подделка не предполагает разоблачения, разоблачение подделки — это криминал. А обманка играет с нашим воображением, но при этом обманки часто предназначены именно для розыгрыша, и мы обязательно должны их раскрыть. Если мы увидели яблоко, а потом нам сказали, что это коробочка или сахарница — тут восторг, восхищение. Обманка играет. Хотя так было не всегда и не совсем. Иногда обманки, особенно это касается XIX века, и такие предметы у нас будут, создавались для удешевления продукции», — рассказала «Татар-информу» старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа, хранитель фонда живописи XVIII века отдела истории русской культуры Наталья Бахарева.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В 36 ящиках общим весом около четырех тонн из Санкт-Петербурга привезли 264 предмета. Чуть позже в экспозиции они будут дополнены тематическими предметами Императорского фарфорового завода, изготовленными специально для выставки в Казани и доставляемыми отдельно.

Обманки использовались еще в античности, пояснила собеседница, но расцвет их приходится именно на XVIII век — эпоху рококо и, в некоторых странах, барокко. Затем уже в прикладном искусстве иллюзии очень активно использовались в XIX веке и (посмотрите по сторонам!) существуют до сих пор.

«Когда мы покупаем масленки в виде яблок или коробки в виде книг, мы продолжаем традицию обманок. Есть современный стрит-арт, который также представляет собой обманки. Даже когда ведут реставрацию фасадов и вешают баннер, который как будто бы создает объемную лепнину. Или есть совершенно потрясающие вещи, когда рисунок на асфальте имитирует провал, и вы действительно боитесь туда ступить. Или на стене нарисована будто арка. Фигурки-обманки, вырезанные из картона или пластика, мы видим в аэропорту, при входе в магазины… Сейчас они используются в рекламных целях, в XVIII веке таких ставили в парках, в залах и коридорах дворцов. Мы привезли аналогичные обманки из коллекции Петра I — это вырезанные по контуру книжки, которые кажутся объемными, их хочется взять», — пояснила Бахарева.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Выставку об иллюзиях в искусстве Эрмитаж показывал и своим посетителям — в 2018 году. В Казань она приехала и в меньшем количестве экспонатов, и в ином их составе. В Санкт-Петербурге предметов выставлялось около 700. Но теперь в выставку вошли более десяти новых предметов, в том числе специально к проекту отреставрированных, а также изготовленных по старинным примерам изделий Императорского фарфорового завода.

«Есть очень важная, очень интересная и обширная часть обманок — обманки в монументальных росписях. Их мы, к сожалению, никак не можем показать на выставке. Они появляются в античности с целью иллюзорно создать больший объем помещений. Колоннады, анфилады, которые кажутся уходящими вглубь, или имитация колонн, карнизов — это то, что появляется еще в античности и получает очень широкое распространение в XV, XVI веках — в основном в эпоху Возрождения. И очень большое распространение это получает в барочных соборах Италии. А имитация материалов появляется еще в искусстве Древнего Египта. В Казани будут представлены только обманки из Европы и России с XVI века до наших дней», — объяснила куратор выставки.

Наталья Бахарева также обратила внимание, что на выставке не будет яркого освещения: обманки рассчитаны на полутемный свет от свечей, а не на современный яркий. Важно также расстояние, поскольку именно издалека предмет кажется объемным и настоящим.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«При ярком свете всё становится очевидным: лак на картине блестит, фарфор блестит… Всем предлагаем, придя на выставку, подготовить себя к такой игре своего воображения, игре со своим зрением: сначала попытаться самим догадаться, в чем обманка, а потом уже читать этикетку. Мы перемешиваем в витринах имитацию бронзы и настоящую бронзу, имитацию фарфора и настоящий фарфор, имитацию камня и настоящий камень и так далее. Моя же любимая обманка, она займет здесь, может быть, очень скромное место, — небольшая. И это поздний XIX век, фарфоровая коробочка в виде стопки печенья. Если бы я увидела такую коробочку печенья на столе, я бы точно к ней потянулась», — сказала собеседница информагентства.

К моменту приезда экспонатов залы Центра «Эрмитаж-Казань» уже частично оформили к новой выставке. И здесь не обошлось без обманок: вводный зал позволит оказаться на Дворцовой площади перед входом в Эрмитаж. Стены экспозиции выдержаны в серых оттенках и дополнены силуэтами и тенями людей, животных, насекомых — обманываться, как мы помним, проще в сумеречном освещении. Например, створки дверей дворца окажутся при ближайшем рассмотрении тончайшей шторой с имитирующим интерьер рисунком.

Выставку дополнят мультимедийные и тактильные зоны, а также ароматические станции — ассоциации с экспонатами выставки. Посетители, уверяют музейщики, окажутся внутри увлекательного сценария, где им предстоит раскрывать розыгрыши или поддаваться им, искренне удивляться, испытывая и смятение, и восторг.

Сокуратор выставки — Ирина Багдасарова. А название проекту дал афоризм Козьмы Пруткова: «Если на клетке слона прочтешь надпись „буйвол”, не верь глазам своим». На открытие ждут директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.

Выставка «„Не верь глазам своим”. Иллюзии в искусстве» станет центральным событием Дней Эрмитажа в Казани. В этом году они будут проходить с 20 по 24 февраля и включат обширную программу лекций и кураторских экскурсий. Саму же выставку об иллюзиях в искусстве можно будет посетить в Центре «Эрмитаж-Казань» как минимум до 29 сентября.