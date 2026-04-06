В Казань и Нижнекамск задерживаются рейсы из Сочи
Из Сочи задерживается ряд рейсов, в том числе в Казань и Нижнекамск, сообщает авиакомпания Nordwind Airlines.
Накануне в 14:44 Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. Ограничения были сняты сегодня в четыре часа утра. Меры вводились для обеспечения безопасности.
В результате из Сочи задерживаются несколько рейсов, включая направления в Казань и Бегишево.
Кроме того, по данным онлайн‑табло казанского аэропорта, задержан рейс в Сочи авиакомпании «Россия». На прилет также задерживается самолет этой компании, вместо 13:50 он ожидается в 20:50.